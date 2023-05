Kate Middleton in ritardo: la colpa è di Rose Hanbury, l’amante di William

Fonte: Getty Images Kate Middleton, chi è Rose Hanbury, Marchesa Cholmondeley

Kate Middleton, con William e i bambini, è arrivata in ritardo all’incoronazione di Carlo. Solo pochi minuti ma sono bastati per scombussolare il protocollo. Pare che la causa di questo disguido sia Rose Hanbury, la presunta amante di William, presente anche lei alla cerimonia. E non i Principini come Omid Scobie, il biografo di Harry e Meghan Markle ha raccontato.

Kate Middleton, il vero motivo del suo ritardo all’incoronazione

Secondo il protocollo William, Kate Middleton con Charlotte e Louis sarebbero dovuti entrare nella Abbazia di Westminster poco prima di Carlo e Camilla che avrebbero dovuto chiudere la processione. Mentre George prendeva posto insieme agli altri paggi del Re. Invece, i Principi del Galles sono arrivati con qualche minuto di ritardo che però ha compromesso l’ingresso dei Sovrani. Un testimone ha sentito il Re lamentarsi: “Non riusciremo a iniziare in orario“, facendo chiaramente riferimento al ritardo del figlio e della nuora che hanno varcato l’ingresso della chiesa con la tensione che si poteva leggere sui loro visi.

Fonte: Getty Images

L’ordine di servizio ufficiale diceva: “Le loro altezze reali il principe e la principessa del Galles, la principessa Charlotte del Galles e il principe Louis del Galles arrivano alla Great West Door e vengono condotti ai loro posti nella Lanterna. Tutti rimangono seduti. Le Loro Maestà il Re e la Regina arrivano alla Porta Ovest. Viene suonata una fanfara. Tutti in piedi”. Però, William e Kate erano ancora in piedi mentre Carlo e Camilla stavano entrando.

Ma a parte questo piccolo inconveniente, la cerimonia dell’incoronazione si è svolta secondo quanto previsto dal programma senza ulteriori incidenti. Omid Scobie ha commentato per Harper Bazaar il ritardo di William e Kate. Il biografo di Harry e Meghan ha raccontato che la coppia è arrivata dopo Carlo e Camilla a causa dei bambini. “Il margine di errore era nullo. E fortunatamente, grazie alle settimane di prove a cui la Famiglia Reale ha partecipato prima dell’incoronazione, la giornata è andata bene. Infatti, a parte il principe William e la principessa Kate che si è unita alla processione in ritardo (la colpa era dei bambini, mi dice una fonte), si sono verificati pochissimi intoppi”.

Fonte: Getty Images

Se l’esperto reale giustifica il ritardo di Will e Kate come un contrattempo causato dai loro figli, in realtà pare ci sia un altra versione dei fatti ben più imbarazzante.

Rose Hanbury, tensione tra l’amante di William e Kate

Si vocifera che dietro il ritardo dei Principi ci sia Rose Hanbury, la vicina di casa del Norfolk e presunta amante di William. La Marchesa di Cholmondeley era presente all’incoronazione. Suo marito è stato nominato assistente personale di Re Carlo e uno dei suoi figli faceva da paggio al Sovrano, proprio come George. Anche perché le malelingue sostengono che i gemelli della Marchesa siano figli del Principe del Galles.

Sembrerebbe che ci sia stata alta tensione tra William e Kate proprio a causa di Rose. E questo giustificherebbe i volti tirati e lo sguardo rivolto a terra quando sono entrati nell’Abbazia di Westminster.

Kate Middleton e Rose Hanbury con le stesse scarpe

Fonte: Getty Images

Tra l’altro, un dettaglio di stile non è sfuggito agli occhi più attenti. Rose Hanbury si è presentata all’incoronazione anche lei con un abito bianco, come tutte le prime donne di Corte, anche se il suo vestito aveva degli inserti neri, per altro il modello ricordava molto quello indossato da Beatrice di York.

In ogni caso, la Marchesa lo ha abbinato alle décolleté in suede nere di Aquazzura, possedute anche da Meghan Markle e da Kate Middleton che le aveva giusto sfoggiate il giorno prima.