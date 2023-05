Harry è arrivato a Londra e Kate Middleton si veste come Meghan Markle

Harry è arrivato a Londra per l’incoronazione di Re Carlo, nell’indifferenza più totale della Famiglia Reale alle prese con le ultime prove per la grande cerimonia del 6 maggio. Anche se Kate Middleton sembra essersi fatta beffe di lui vestendosi in modo identico a Meghan Markle per il pranzo con i Ministri.

Harry è arrivato a Londra con un jet privato

Dunque, finalmente Harry è arrivato a Londra. Almeno così pare, visto che è atterrato un jet privato, proveniente da Van Nuys in California, all’aeroporto dei vip di Farnborough, a Windsor. Van Nuys è un’ora di distanza da Montecito, dove abitano i Sussex, ma ancora non si sa chi c’era a bordo. Si ritiene che però sia altamente probabile che si tratti proprio di Harry, anche perché era atteso in queste ore e inoltre da programma è previsto che avrebbe trascorso la notte tra venerdì e sabato a Frogmore Cottage, nei pressi del Castello di Windsor. Presumibilmente sarà l’ultima volta che metterà piede in quella casa, visto che Carlo lo ha sfrattato.

Fonte: DiLei

Ovviamente Harry sarà solo, infatti Meghan Markle è rimasta in California coi figli. Per altro il 6 maggio Archie compie 4 anni. La presenza del Principe a Londra sarà breve e speriamo indolore. Harry dovrebbe restare giusto il tempo per presenziare all’incoronazione per poi tornare immediatamente a casa, ma anche se si tratterà di un tempo brevissimo, molte restano le incognite su quello che potrebbe dire o fare per imbarazzare Carlo, William e il resto della famiglia.

Motivo per cui nessuno lo vuole vedere e nessuno lo ha accolto al suo arrivo (ammesso che sia davvero atterrato con quel jet privato). In ogni caso, la Famiglia Reale è troppo impegnata con gli ultimi preparativi dell’incoronazione per preoccuparsi di lui. Anche se forse hanno trovato il modo per farsi beffe di lui.

Kate Middleton, look identico a Meghan Markle

Infatti, Kate Middleton si è presentata al pranzo coi ministri e le più alte cariche del governo britannico con un look che sembra uscito dall’armadio di Meghan Markle. Ha persino indossato le scarpe di Aquazzura che possiede anche la Duchessa del Sussex. Ma c’è di più le ha abbinate a un nuovo abito da cocktail bianco con bordature nere e spacco sul retro, copiando in tutto e per tutto un outfit sfoggiato da Meg nel lontano 2018 quando ancora era al servizio di Sua Maestà la Regina Elisabetta.

Fonte: Getty Images

Il nuovo vestito di Kate è di Jenny Packman, sostengono fonti vicine alla Principessa, ma ancora non c’è la conferma ufficiale. Invece è certo che la clutch nera che Lady Middleton ha abbinato alle scarpe è firmata Prada e costa 1.470 dollari. Il tutto è impreziosito dagli orecchini in diamanti e perle che appartenevano a Elisabetta II.

Altro dettaglio interessante sono i capelli della Principessa del Galles, apparsi più gonfi e cotonati del solito. Probabilmente il suo hair stylist li sta preparando per l’acconciatura dell’incoronazione.