Kate Middleton malata, intervengono Harry e Meghan: l’augurio

Fonte: Getty Images/IPA Meghan Markle, il Principe Harry e Kate Middleton

Il Principe Harry e Meghan Markle hanno inviato i loro auguri di “salute e guarigione” a Kate Middleton, dopo che la Principessa del Galles ha annunciato di avere un cancro. Nonostante la faida famigliare resta il rispetto reciproco tra i componenti della famiglia reale inglese, scossa dagli ultimi avvenimenti. Oltre alla moglie del Principe William, anche Re Carlo è alle prese con un tumore.

Kate Middleton ha il cancro, il messaggio di Harry e Meghan

“Auguriamo salute e guarigione a Kate e alla famiglia, e speriamo che ciò possa accadere nel rispetto della privacy e in pace”, hanno fatto sapere Harry e Meghan in una breve nota, come fa sapere la Cnn. In poche righe il loro pensiero di vicinanza e solidarietà alla royal family. Nel breve comunicato i Duchi di Sussex esprimono i loro migliori auguri alla Principessa Kate, che ha annunciato in video di avere il cancro e di essersi sottoposta alla chemioterapia.

Il messaggio della coppia arriva dopo quello fatto trapelare da Buckingham Palace da Re Carlo III, che ha espresso “orgoglio” per il coraggio della nuora. A qualcuno il gesto di Meghan Markle e Harry è apparso piuttosto freddo ma secondo le indiscrezioni i tentativi di riconciliazione dell’ultimo periodo con William e Kate sarebbero falliti. E i Sussex sarebbero stati tenuti all’oscuro, come tutto il resto del mondo, delle reali condizioni di salute della Middleton.

A corte non c’è più fiducia nei confronti dei Sussex, come rivelato di recente da una fonte vicina ai Windsor e per questo la coppia non ha avuto ulteriori notizie rispetto a quelle di dominio pubblico. “Sanno tutto di ciò che accade a Londra – ha spiegato l’insider a People –, ma sono stati lasciati fuori dai dettagli sulla salute di Kate. Evidentemente non c’è fiducia”.

A ben poco è servito il viaggio di Harry a Clarence House per incontrare Carlo, malato di tumore. L’incontro padre e figlio sarebbe durato appena 30 minuti senza il fratello William, con cui Harry non parla da mesi, come dimostra la partecipazione separata ai Diana Legacy Awards.

Più passa il tempo più si riducono al minimo le possibilità di riconciliazione tra gli eredi di Lady Diana. “Tutto questo ha a che fare con il desiderio di William di proteggere l’istituzione della monarchia e ritiene che non ci si possa fidare di Harry”, ha aggiunto l’autore reale Robert Lacey. “Non credo che William accetterà mai la riammissione di Harry nella famiglia, a meno che non si scusi apertamente”.

Negli ultimi mesi si è parlato infatti della possibilità di un ritorno del secondogenito di Re Carlo come working royal ma pare che il fratello William sia poco propenso all’idea. Anche Kate Middleton non sarebbe disposta a perdonare la cognata Meghan Markle, con la quale ha sempre avuto un rapporto piuttosto complicato.

La Principessa del Galles avrebbero però apprezzato molto la telefonata ricevuta dall’ex attrice subito dopo l’operazione all’addome dello scorso gennaio, quando ancora a Kate non era stato diagnosticato il cancro. Un “ramoscello d’ulivo” che è stato molto gradito dalla Middleton.