Harry non può parlare con Kate Middleton “senza il permesso” di Meghan

Ora che Kate Middleton è in ospedale, il Principe Harry vorrebbe contattarla ma non potrà farlo fino a che non avrà ottenuto il permesso della moglie Meghan Markle. A farlo sapere l’esperto reale Kinsey Schofield. Nonostante i problemi di salute della moglie di William, dunque, la tensione nella famiglia reale inglese è ancora molto alta.

Perché il Principe Harry non può parlare con Kate Middleton

“Il Principe Harry non può parlare con Kate Middleton senza la benedizione di Meghan Markle”, ha rivelato Kinsey Schofield al podcast To Di For Daily. L’ex attrice ha pubblicamente accusato l’ex cognata di averla fatta piangere qualche giorno prima del suo matrimonio. Inoltre, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe stata Kate – insieme a Re Carlo – a sollevare dubbi sul colore della pelle del piccolo Archie.

Episodi che avrebbero scosso parecchio Meghan Markle, che proverebbe ancora molto rancore nei confronti dei membri della famiglia reale e per questo sarebbe poco restia ad una riappacificazione. A differenza di Harry, che invece vorrebbe riavvicinarsi al padre, al fratello e alla cognata. Le ultime decisioni del Duca e la Duchessa del Sussex hanno però infastidito molto William e Kate.

Nel gennaio 2020, Harry e Meghan hanno annunciato la loro decisione di fare un passo indietro come reali “senior” e lavorare per diventare finanziariamente indipendenti, svelando di voler dividere il loro tempo tra il Regno Unito e il Nord America.

Da allora, William, Kate, Harry e Meghan, una volta soprannominati i “Fab Four” (ovvero “I Fantastici Quattro”), sono diventati sempre più distanti anche a causa delle diverse rivelazioni dei Sussex che hanno portato ad una profonda spaccatura all’interno della famiglia reale.

Schofield ha ribadito che il Principe e la Principessa del Galles “hanno deciso di prendere le distanze” dopo le accuse dei Sussex ai media. Altri esperti reali hanno invece assicurato che la Markle ha una profonda influenza sul marito, tanto da spingerlo a non andare oltre.

Harry e Meghan hanno inviato un messaggio di pronta guarigione a Kate Middleton e Re Carlo e la Markle non sarebbe intenzionata di fare di più. Nessuna telefonata e o incontro ravvicinato, come invece vorrebbe il secondogenito di Lady Diana.

Come sta Kate Middleton: le complicazioni post operazione

Kate Middleton è ancora in ospedale, all’esclusiva London Clinic, dopo l’operazione all’addome di qualche giorno fa. Resta avvolto nel mistero il problema di salute della future Regina. Stando a quanto riferito dalla giornalista Concha Calleja del programma tv Fiesta qualcosa sarebbe andato storto in seguito all’intervento chirurgico.

“L’ultima volta che l’abbiamo vista è stata alla cena di Natale e da lì in poi ha cominciato a stare male. Non era la prima volta che si sentiva male, ma era quella più preoccupante. Kate è entrata in ospedale il 28 dicembre ed è stata nelle mani dei medici per diversi giorni”, ha detto la cronista.

Un’altra esperta reale, Angela Lavin, ha invece evidenziato che è “strano e preoccupante” il fatto che dopo l’intervento, Kate resterà in ospedale “per ben due settimane e non riapparirà in pubblico prima di Pasqua”. Per qualcuno si tratta di isterectomia ma nessuna conferma è ancora arrivata da Palazzo.