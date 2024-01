Kate Middleton in ospedale, le condizioni della Principessa del Galles

Kate Middleton è da oltre una settimana in ospedale e Kensington Palace non ha rilasciato nuovi bollettini sulle sue condizioni di salute. Ma fonti vicine alla Principessa del Galles affermano che si sta riprendendo bene dall’intervento all’addome, non meglio specificato da Palazzo, eseguito lo scorso 16 gennaio. E nessuno sapeva niente.

Kate Middleton in ospedale protegge i figli

Kate Middleton si trova nella London Clinc dove resterà presumibilmente ancora una settimana. William è andato a trovarla almeno una volta da quando è ricoverata. Ma la Principessa del Galles si tiene in costante contatto con la sua famiglia, col marito e coi tre figli, George, Charlotte e Louis. I bambini non sono stati visti far vista alla mamma, è altamente probabile che Kate e Will li stiano proteggendo dalla curiosità morbosa dei media.

Senz’altro, hanno predisposto tutto affinché la loro quotidianità non sia turbata. William ha sospeso tutti gli appuntamenti di lavoro per stare con loro e tranquillizzarli sulla salute di mamma Kate.

Kate Middleton, nemmeno lo staff sapeva dell’intervento

Intanto, secondo le ultime indiscrezioni, nessuno era a conoscenza dell’intervento programmato all’addome, subito da Kate, nemmeno i suoi più stretti collaboratori.

Nessuno dunque ha sospettato qualcosa sul suo stato di salute. Anche nelle ultime uscite pubbliche dello scorso dicembre, Kate è sempre apparsa in forma e niente lasciava presagire la necessità di un’operazione chirurgica così delicata.

L’unico campanello di allarme si è palesato a inizio gennaio, dopo il compleanno della Principessa, precisamente il 9 gennaio. Questa data segna solitamente il ritorno ai doveri pubblici di Lady Middleton, ma quest’anno non è stato così. William si è mostrato in pubblico l’11 gennaio, mentre l’assenza prolungata di Kate è iniziata ad essere sospetta. Tali dubbi si sono dissolti con l’annuncio ufficiale del suo ricovero.

In aggiornamento