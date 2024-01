Kate Middleton in ospedale, le condizioni della Principessa del Galles

Fonte: Getty Images Kate Middleton e Carlo

Kate Middleton resta in ospedale dove è stata ricoverata lo scorso 16 gennaio per un intervento all’addome non meglio specificato da Kensington Palace. Il decorso post-operatorio procede come deve, anche se non ci sono nuovi annunci ufficiali. Una strategia per proteggerne la privacy, voluta da Re Carlo che tiene molto alla nuora.

Kate Middleton in ospedale, la strategia di Carlo

Fonti vicine a Kate Middleton sostengono che la Principessa del Galles si stia riprendendo bene dopo l’operazione, ma gli esperti sottolineano come sia necessario per una completa guarigione il riposo totale. Per questo non la vedremo fino a dopo Pasqua.

Il ricovero di Kate e il contemporaneo annuncio dell’intervento alla prostata di Carlo hanno lasciato sgomenti non solo i sudditi inglesi. Ma secondo gli esperti in questioni reali, è stato il Re a voler anticipare la comunicazione della sua operazione chirurgica per proteggere la nuora. Infatti, Buckingham Palace ha diramato il comunicato sulla salute di Sua Maestà circa due ore dopo l’annuncio del ricovero della Principessa del Galles che aveva messo in fibrillazione il mondo intero.

Per distrarre l’attenzione su Kate, il Re avrebbe deciso di sovrapporre all’annuncio di Kensington Palace, quello del suo ricovero. Una strategia dunque per alleggerire la pressione sui Principi del Galles e permettere loro di affrontare la situazione con un minimo di serenità, senza essere fagocitati dai media. Un piano, quello di Carlo, riuscito in parte, perché le preoccupazioni sulle condizioni di salute di Lady Middleton restano.

In aggiornamento