Kate Middleton, quando costa la London Clinic dove è ricoverata

Kate Middleton è ricoverata alla London Clinc da martedì 16 gennaio dove ha subito un’ operazione all’addome. La clinica è tra le più esclusive e all’avanguardia. I costi naturalmente sono proporzionali e dipendono dal tipo e dalla complessità dell’intervento cui ci si deve sottoporre.

Kate Middleton, quanto costa la London Clinic

Alla London Clinic si possono quindi pagare 2.185 sterline per un tunnel carpale oppure 3.350 sterline per un’ernia, per il trattamento delle vene varicose invece occorrono 2.730 sterline. Questi i costi medi per gli interventi chirurgici. Naturalmente la clinica dove è ricoverata Kate Middleton offre molti altri servizi per la salute, dagli esami clinici e test alla fisioterapia, oltre naturalmente alla degenza e alla sorveglianza 24 ore su 24 dei pazienti tramite medici specialisti e personale ospedaliero.

A proposito dei costi, in Gran Bretagna è scoppiata una violenta polemica per il lungo ricovero di Kate in ospedale. Il Dr Mike, già sostenitore dello sciopero ad oltranza del personale sanitario britannico, ha commentato su X in modo piuttosto critico il comunicato di Kensington Palace, suscitando l’indignazione di molti: “Kate rimarrà in ospedale fino a 14 giorni dopo l’intervento chirurgico. Nel frattempo nel servizio sanitario nazionale vieni operato e vieni rimandato a casa 1-2 giorni dopo”.

Il medico ha proseguito: “Molte persone con malattie gravi e post-operatorie vengono rimandate a casa troppo in fretta“, mettendo in discussione più il sistema sanitario che la lunga degenza di Kate. Ma in molti hanno trovato poco rispettoso il suo post, prendendo come spunto per le sue battaglie sociali le condizioni di salute della Principessa del Galles che a due giorni dall’operazione ha ricevuto la visita di William in ospedale.

Kate Middleton, ipotesi isterectomia

Per quanto riguarda la Principessa del Galles, non sono state fornite informazioni precise sul tipo di intervento che ha subito e che, da comunicato ufficiale di Kensington Palace, è perfettamente riuscito, ma nelle ultime ore sono circolate indiscrezioni secondo le quali Kate si sarebbe sottoposta a una isterectomia che comporta l’asportazione dell’utero. Dunque, se le voci fossero confermate, la Principessa non potrà più avere figli.

Già mamma di George, Charlotte e Louis, Kate non ha mai nascosto il desiderio di avere un altro bambino, contrariamente a William che si era detto contrario alla quarta gravidanza. A ciò si aggiungono i sempre più fitti impegni di Corte che le hanno impedito di realizzare il suo sogno di avere un altro bebè.

In ogni caso, il Palazzo non ha fornito ulteriori dettagli sul problema di salute di Lady Middleton, annunciando esclusivamente le tempistiche della lunga degenza e della convalescenza che durerà circa tre mesi, fino a Pasqua. Questo sottolinea come l’intervento subito dalla Principessa non sia banale e richieda parecchio tempo di recupero.