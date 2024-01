Kate Middleton, dimessa dall’ospedale: come sta

Fonte: Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton è stata dimessa dall’ospedale dopo un intervento all’addome non meglio specificato da Kensington Palace. La Principessa del Galles era ricoverata alla London Clinic dallo scorso 16 gennaio.

Kate Middleton dimessa dall’ospedale

Kate Middleton ha dunque terminato la sua degenza in ospedale nei tempo previsti dal Palazzo che aveva parlato di 10, massimo 14 giorni di ricovero. E in effetti la Principessa ha trascorso 13 notti in clinica. William è sempre stato al suo fianco ed è andata costantemente a trovarla. Kate ha ricevuto anche la visita molto speciale del Re. Carlo infatti a sua volta venerdì scorso è stato ricoverato alla London Clinic per un’operazione alla prostata.

Kate Middleton, come sta

Lady Middleton ha lasciato l’ospedale senza fare alcuna apparizione in pubblico. Esattamente come è entrata, anche le sue dimissioni sono passate sotto silenzio e senza immagini, differentemente da quanto invece ha fatto Carlo che ha comunicato anticipatamente il suo ricovero e si è fatto fotografare mentre arrivava in ospedale, accompagnato da Camilla.

Questo mistero intorno alla Principessa del Galles non fa che alimentare dubbi e sospetti sulla reale natura del suo ricovero, anche se il Palazzo ha escluso che si tratti di tumore.

Kate Middleton, lunga degenza a casa

In ogni caso, a Kate si prospetta una lunga degenza a casa, nella Adelaide Cottage, vicina al Castello di Windsor. Infatti, la Principessa del Galles non tornerà al lavoro fino a dopo Pasqua, anche se dovrebbe seguire alcuni progetti in smart working, quindi potremmo vederla prima del tempo collegata magari in video, come era accaduto durante il lockdown.

Si pensa che la convalescenza preveda una dieta sana, ricca di vitamine e passeggiate quotidiane non troppo impegnative, per riabituarsi a camminare e a stare in piedi.

Durante la convalescenza, Kate potrà contare sull’aiuto di sua mamma Carole e di suo padre Michael Middleton, soprattutto nella gestione dei tre figli, George, Charlotte e Louis. Anche perché William dovrà tornare agli impegni di Corte, in particolare in considerazione della situazione delicato per la Monarchia, visto che Carlo ha appena subito un intervento chirurgico.