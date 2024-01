Kate Middleton in ospedale, le condizioni della Principessa del Galles

Fonte: Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton resta ricoverata nella London Clinic dopo l’intervento chirurgico all’addome del 16 gennaio. La Principessa del Galles dovrebbe uscire dall’ospedale verso la fine del mese e non riprenderà i suoi impegni di Corte fino a dopo Pasqua. I suoi genitori sono accanto a lei e anche il Principe William ha posticipato tutti gli appuntamenti in agenda per stare vicino a lei e ai tre figli George, Charlotte e Louis.

La reazione di Harry alle condizioni di salute di Kate Middleton

Il mondo intero è in apprensione per lo stato di salute della Principessa del Galles, ricoverata presso la London Clinic di Londra dal 16 gennaio. La futura Regina d’Inghilterra si è sottoposta a un delicato intervento all’addome di cui non è stata rivelata la causa, anche se si parla insistentemente di isterectomia e di diverticolite acuta. Intanto, dall’altra parte del mondo, il cognato Harry è sembrato ignorare completamente le notizie che arrivano da Londra e ha proseguito con la sua vita, partecipando ai Legends of Aviations Awards dov’è stato premiato per le sue gesta all’interno dell’esercito.

Il Duca di Sussex è stato quindi tagliato fuori dalle novità che riguardano la sua Famiglia, come sta accadendo da molti anni a questa parte, e pare che sia venuto a conoscenza dello stato di salute di Kate Middleton dai media. Nessuno, dunque, si sarebbe scomodato per avvisarlo, preferendo rivolgere la completa attenzione verso Kate Middleton che starebbe affrontando molto bene la lunga convalescenza che ha di fronte a sé. Nessuna notizia di Meghan Markle, poi, che si è anche sottratta alla serata d’onore a cui ha partecipato suo marito che si è presentato da solo.

Kate Middleton, degenza post operatoria tranquilla

William è sicuramente andato a trovare in ospedale Kate giovedì 18 gennaio, poiché è stato fotografato in auto mentre si recava alla London Clinic. La giornata di venerdì 19 gennaio è trascorsa in modo tranquillo. Le ultime indiscrezioni trapelate da fonti vicine a Palazzo sostengono che Lady Middleton si sta riprendendo bene dall’intervento. Ma non sono stati diramati altri bollettini medici ufficiali.

Intanto, Carlo è andato a Sandringham con Camilla per il weekend, in attesa di entrare anche lui in ospedale dove subirà un’operazione alla prostata.

Dunque, tutto sembra procedere come deve, anche se Antonio Caprarica parla di un generale senso di allarme a Londra per le condizioni di salute della Principessa del Galles.