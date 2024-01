Kate Middleton in ospedale, le condizioni della Principessa del Galles

Continua il decorso post-operatorio della Principessa del Galles. Come sta Kate Middleton

Fonte: IPA Kate Middleton

La salute dei Kate Middleton è al centro dell’attenzione della stampa britannica. Gli occhi sono puntati sul decorso post-operatorio della Principessa del Galles. Prudenza e moderazione. Queste sembrano essere le parole chiave della Famiglia Reale, poiché nulla di ufficiale trapela, dopo l’annuncio del ricovero in ospedale, che ha spaventato tutti i sudditi. L’operazione “è riuscita” e “non si tratta di un tumore”, solo le poche informazioni giunte dall’ospedale.

Si tratta di un periodo complicato per la Famiglia Reale inglese, poiché anche Re Carlo III la prossima settimana subirà un’operazione alla prostata. Nessuna indiscrezione da palazzo né sulle cause dell’operazione (programmata) all’addome eseguita lo scorso martedì 16 gennaio. Né tantomeno su cosa succederà fino a Pasqua, data ipotetica in cui Kate tornerà a tutti i suoi impegni.

In aggiornamento