Kate Middleton, ultime notizie. “Tollera molto male le cure”

Su Kate Middleton emergono nuove indiscrezioni inquietanti sulle sue condizioni di salute. Pare che la Principessa del Galles tolleri male le cure contro il cancro e per questo motivo salterà il Trooping the Colour, il prossimo giugno.

Kate Middleton, notizie contrastanti sulla sua salute

Dopo il video in cui ha comunicato al mondo di avere un tumore, Kate Middleton non è più apparsa in pubblico. La moglie di William trascorre le sue settimane tra l’Adelaide Cottage a Windsor, che avrebbe intenzione di allargare, è Anmer Hall, la casa nel Norfolk dove ha trascorso le lunghe vacanze pasquali.

Kate ha comunque condiviso con suo marito alcuni messaggi social, come ad esempio quello a sostegno di Sydney dopo l’attentato, ha risposto anche ad alcuni biglietti di auguri e soprattutto ha pubblicato due nuove foto di Louis e di Charlotte in occasione dei loro compleanni. I bambini sono ritratti dalla Principessa del Galles in giardino. Entrambi sorrido all’obiettivo e sembrano effettivamente sereni malgrado la malattia della mamma.

Queste foto sono state considerate come la prova migliore che Kate stia gradualmente meglio e che le cure contro il cancro siano effettivamente efficaci. La Principessa del Galles nel suo video aveva infatti dichiarato di sottoporsi a chemioterapia preventiva.

Anche William ha ripreso gli impegni di Corte e in pubblico appare piuttosto tranquillo, anche se è stato educato a non far trasparire le proprie emozioni. Ma certo è difficile nascondere preoccupazioni così gravi come il tumore di sua moglie e in effetti, per quanto abituato a nascondere i propri sentimenti, è facile che un dettaglio, un gesto riveli il suo stato d’animo. Mentre invece nemmeno gli esperti di linguaggio del corpo hanno trovato qualche indizio di inquietudine.

Stando poi alle parole del Principe del Galles, Kate Middleton va meglio. William, lo scorso 30 aprile, infatti stringendo le mani della gente durante una delle sue visite pubbliche ha dichiarato: “Stiamo bene. Stiamo andando davvero bene“, facendo sperare per il meglio circa le condizioni di salute di sua moglie.

“Kate Middleton più grave del previsto”

Ma a queste notizie confortanti fanno da contraltare le indiscrezioni lanciate dall’esperto in questioni reali, Bertrand Deckers. Secondo le parole di quest’ultimo, riportate da alcuni media francesi, Kate “tollererebbe molto male le cure“. Addirittura l’esperto sosterrebbe che il tumore sarebbe in uno stato più avanzato di quanto i medici pensassero.

Per questo motivo, quasi certamente la Principessa non sarà presente al Trooping the Colour, il prossimo 8 giugno. Si tratta della tradizionale sfilate delle Forze Armate, che la Famiglia Reale guarda dal balcone di Buckingham Palace, che segna il compleanno pubblico del Re.

In un primo tempo il sito dell’esercito aveva messo tra i presenti Kate, ma il suo nome è stato rimosso dopo le pressioni da Palazzo.

Le indiscrezioni di Deckers appaiono in aperto contrasto con quanto dichiarato ufficialmente da William e si oppongono decisamente rispetto ai segnali positivi che emergono dalle foto scattate dalla Principessa del Galles.

Fonti di Palazzo inoltre hanno rivelato che Kate potrebbe tornare a mostrarsi in pubblico già da quest’estate, magari in occasione di Wimbledon, ma comunque non si tratterebbe di un ritorno ufficiale. Solo col permesso dei medici e solo se Lady Middleton se la sentirà, potrebbe fare la sua comparsa a qualcuno dei tradizionali eventi estivi. Ma sarà una sua iniziativa personale.

“Kate Middleton operata dai medici del Gemelli”

Intanto emergono nuovi dettagli sull’operazione all’addome subita dalla Principessa del Galles lo scorso gennaio. Pare che a eseguirla sia stata un’equipe medica del Gemelli di Roma. Ma l’ospedale non ha confermato.