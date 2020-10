Chi è Germana Schena, la moglie di Fausto Leali

editato in: da

Germana Schena è la moglie di Fausto Leali, arrivata nell’esistenza del cantante dopo due matrimoni finiti. Classe 1944, il cantante è fra i protagonisti più discussi del GF Vip. La sua vita sentimentale in passato è stata piuttosto movimentata. Dal 1968 al 1983 è stato legato a Milena Cantù, ex di Celentano, da cui ha avuto le figlie Deborah e Samantha. In seguito ha sposato Claudia Cocomello che gli ha regalato i figli Francis Faustino e Lucrezia.

L’incontro con Germana è avvenuto sul palco. Per diverso tempo infatti lei è stata la corista della sua band. L’amore è nato da un’amicizia, quando entrambi erano tornati single. “Una volta eravamo in macchina, in una curva ci siamo “avvicinati”. Da lì è nato un matrimonio”, aveva raccontato tempo fa Fausto Leali, ospite di Barbara D’Urso. Bionda, bellissima e innamorata di Leali, la Schena ha 30 anni in meno rispetto all’artista. Questo però non ha frenato il sentimento che li unisce e che oggi è più forte che mai.

Germana in passato è stata sposata e ha un figlio, Andrea, frutto dell’unione precedente, che ha un ottimo rapporto con Fausto. La coppia è convolata a nozze nel 2014, dopo aver superato qualche crisi e aver compreso che l’esistenza di un amore più forte di tutto. “Sono geloso, possessivo, ho molti difetti – aveva confessato Leali in tv, parlando della moglie -, ma lei non mi dà motivo di esserlo. Se lei è gelosa di me? Ammetto che all’inizio non ero convinto del nostro fidanzamento… allora lì qualche “scappatoia” c’è stata! Non credo che ci siano state anche da parte sua, lei è una persona più sana di me. Poi ho capito che avevo trovato la ragazza giusta”.

Molto attiva su Instagram, Germana Schena posta spesso sul suo profilo foto che la ritraggono insieme al marito, fra cene romantiche, viaggio e un’intesa che nel tempo cresce sempre di più. Fin dal suo primo ingresso nella casa del GF Vip, Fausto Leali ha fatto molto discutere. Le sue frasi prima sul fascismo, poi su Enock Barwuah, fratello di Mario Balotelli, hanno sollevato polemiche e discussioni, tanto che in molti hanno chiesto la squalifica.