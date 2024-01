Fonte: Facebook Don Cosimo Schena, chi è il sacerdote più seguito sui social

Da dietro allo schermo di uno smartphone è riuscito a raggiungere il cuore dei fedeli, e non solo. Lo ha fatto con parole semplici, ma potenti, capaci di toccare nel profondo, di restituire un senso quando ci si sente smarriti, o di trovare conforto nel momento del bisogno.

Don Cosimo Schena, è il prete più amato dai giovani e dal web, che proprio sui social ha saputo ritagliarsi uno spazio importante, usando canali capaci di raggiungere tutti e parole in cui è possibile trovare sé stessi e le proprie emozioni. Perché il linguaggio del bene è universale e le riflessioni del prete sono state in grado di arrivare a tutti.

I suoi fan sono tanti: i numeri, infatti, sono altissimi e sono uno dei modi in cui ci si può rendere conto della portata di ciò che don Cosimo Schena fa sul web. Ma anche di come i suoi brevi video e i suoi messaggi possano avere eco nella vita reale di chi lo segue. Oltre 150mila follower su Facebook, circa 181mila su Instagram, 18mila iscritti al suo canale YouTube, oltre 118mila su TikTok. E tante condivisioni.

Don Cosimo Schena, chi è il sacerdote seguitissimo sui social

Nato nel 1979, ordinato nel 2009, don Cosimo Schena dell’arcidiocesi di Brindisi è un prete cattolico e si definisce “il Poeta dell’Amore di Dio”. Sui social è seguitissimo e con le sue parole è riuscito a raggiungere tantissime persone.

Parole speciali, c’è da sottolinearlo, perché nella loro semplicità riescono ad arrivare a tutti, a ricordare piccole grandi cose, che potrebbero sembrare scontate, ma non lo sono.

Come quando, in uno dei video in evidenza sul suo profilo TikTok, offriva “Due consigli che possono cambiare la tua vita già adesso”:

“Uno. Non aver paura delle tue difficoltà, tutti ci siamo passati, puoi farcela anche tu. Chiedi aiuto! Non aver paura. Due. Sei più forte di quanto tu immagini, quante volte in alcune situazioni, dove sembrava tutto perduto, sei riuscito ad andare avanti? Puoi farcela anche questa volta”.

Parole potenti, capaci di dare delle risposte a chi le cerca, oppure coraggio a chi ne ha bisogno. Fede, ma non solo: don Cosimo Schena parla di vita, di quanto sia preziosa, della bellezza dell’unicità di ogni persona, ma anche di amore per sé stessi, per gli altri e per gli animali.

E dice cose di cui tutti noi abbiamo bisogno, in un format che chiama “30 secondi per te”, in cui sintetizza, con chiarezza ed empatia, riflessioni preziose e delle quali fare tesoro.

La risposta dei social a don Cosimo

I fan di don Cosimo sono tantissimi e in continua crescita. Il perché si può trovare nei commenti ai contenuti che condivide, che trasudano fede ma anche supporto, ringraziamento e stima per tutto il lavoro che fa.

Messaggi che mostrano come le sue riflessioni riescano ad arrivare: un po’ perché il format è breve e perfetto per i social, ma soprattutto perché riesce a sintetizzare concetti profondi in maniera chiara e fruibile da tutti.

Di recente si è laureato in psicologia, come ha mostrato in uno degli ultimi post Instagram, ma non solo: don Cosimo ha anche scritto diversi libri per tutte le età.

Quello che fa è importante, in un mondo che ci fa sentire forse tutti un po’ più soli. Ci ricorda che la nostra vita conta, che noi siamo preziosi.

E sentirselo ripetere è di grande conforto.