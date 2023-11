Quanto sei coraggiosa? Scoprilo con il nostro test

Scrittrice e storyteller. Scovo emozioni e le trasformo in storie. Lifestyle blogger e autrice di 365 giorni, tutti i giorni, per essere felice

Fonte: iStock Quanto sei coraggiosa?

Per vivere, e farlo per davvero, ci vuole coraggio. Ce ne vuole quando dobbiamo uscire dalla nostra comfort zone, quando dobbiamo prendere una decisione che, nel bene o nel male, cambierà tutto ciò che conosciamo. Abbiamo bisogno del coraggio per affidarci e fidarci dell’istinto e anche per seguire il cuore.

Non sempre, però, quella scelta di rischiare tutto, indipendentemente dalla causa, si rivela vincente. Ce lo insegnano le nostre esperienze e tutti quei sensi di colpa che fanno capolino quando ripensiamo ai nostri errori e a tutte quelle scelte che, seguendo la testa, forse non avremmo fatto.

È bene precisare però, che non esistono scelte giuste o sbagliate, non quando sono il cuore e l’istinto a guidarci. Quello che possiamo dirti, però, è che nella vita c’è davvero bisogno di coraggio per prendere ogni decisione. E tu, quanto sei coraggiosa? Rispondi alle domande del nostro test, il risultato potrebbe sorprenderti.

È tutto questione di coraggio

Quando parliamo di coraggio, ci riferiamo a tantissime cose. A quel sentimento che nasce da dentro, o che viene meno, tutte quelle volte che ci ritroviamo ad affrontare cambiamenti o piccoli e grandi sfide.

È il coraggio che utilizziamo quando dobbiamo prendere una decisione che cambierà la nostra vita, e quella degli altri. Lo stesso di cui abbiamo bisogno per non arrenderci davanti alle difficoltà, per raggiungere i nostri traguardi, per realizzare i sogni grandi e straordinari.

Ci vuole coraggio in tutto, anche quando parliamo d’amore e dobbiamo scegliere se seguire il cuore, o la mente. E che dire dei nostri limiti? Se è vero che questi vanno accolti e accettati, è vero anche che sono nostri il diritto e il dovere di superarli. E anche in questo caso, abbiamo bisogno del coraggio per farlo.

Certo è che quella forza d’animo, che ci permette di affrontare e di dominare ogni situazione, non è così scontata. Anche perché i cambiamenti che scaturiscono dalle nostre azioni, specie se importanti, fanno paura.

È normale, quindi, prendersi un po’ di tempo davanti a tutte quelle cose che ci spaventano. Farlo per razionalizzare o per agire in maniera più cauta e non “di pancia”, come invece succede con chi segue l’istinto sempre e comunque. A patto che non si scelga mai di rinunciare a qualcosa solo per paura.

E tu, come sei fatta? Affronti le situazioni di petto senza pensarci un attimo o rimandi sempre quel momento? Sei disposta a rischiare tutto per quello in cui credi o ti lasci fermare dalla mente e dai suoi ragionamenti?

Quanto sei coraggiosa? Scoprilo con il nostro test

Come abbiamo visto, tutto richiede coraggio. Una telefonata importante, una decisione che cambierà la nostra vita o una scelta sentimentale. Persino andare al cinema o a un concerto da sola, per qualcuna, può essere considerata una scelta coraggiosa.

Più sono alte le insicurezze, la mancanza di fiducia e la paura di sbagliare, più sarà difficile affrontarle e superarle. E tu, sei in grado di farlo? Rispondi alle domande del nostro test e scopri quanto sei coraggiosa. Il risultato potrebbe davvero sorprenderti.