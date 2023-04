Cambiare te stessa è difficile, ma non impossibile

Fonte: iStock Come cambiare te stessa

Tutti i cambiamenti, grandi o piccoli che siano, richiedono coraggio. E questo è vero soprattutto quando siamo chiamate a diventare artefici delle più grandi trasformazioni della nostra vita.

Cambiare se stesse può essere complesso, ma non impossibile. È il punto di partenza per diventare persone migliori, mature e consapevoli, un momento imprescindibile per la nostra evoluzione. Succede infatti che, a un certo punto della nostra vita, ci sentiamo insoddisfatte, annoiate, deluse dalle relazioni e frustrate dal lavoro. È quello il momento in cui dobbiamo mettere in atto il cambiamento.

Un processo, questo, che può dirsi completo solo dopo aver fatto un lungo lavoro su noi stesse, e sulla percezione che abbiamo rispetto a tutto ciò che ci riguarda. Ma guai a rinnegare il nostro passato o a considerare tutto ciò che abbiamo fatto fino a questo momento come “sbagliato”. È necessario, infatti, partire dal nostro vissuto per evolverci, accettarci ed essere indulgenti con noi stesse avendo sempre il coraggio di dare spazio ai nostri desideri.

Perché cambiare ci fa così paura

La resistenza al cambiamento è una reazione comune, tutti abbiamo paura di lasciare ciò che conosciamo per andare incontro all’ignoto. Tuttavia, sono proprio quelle abitudini che si sono radicate nel quotidiano a rischiare di trasformarsi in una prigione. La stabilità, in poche parole, è più comoda del mutamento.

Eppure mettersi in discussione può risultare una scelta vincente. Nel processo del cambiamento, infatti, riceviamo nuove informazioni e percepiamo la realtà in modo diverso, rendendoci conto che ciò che pensavamo prima non ci aiuta più.

Cambiare lavoro o rinnovare il proprio look, giusto per fare un esempio, può rappresentare un aspetto del processo di trasformazione, ma non basta. È fondamentale cambiare il proprio punto di vista sul mondo, iniziando vedere le cose da una prospettiva differente da quelle che finora hanno condizionato il nostro modo di percepire tutto ciò che sta intorno a noi.

È solo facendo così che, naturalmente, ci sarà anche un cambiamento nel modo di porsi verso sé stesse e gli altri. Nel processo di trasformazione impariamo che la responsabilità della realtà che viviamo è la nostra, e allo stesso modo abbiamo il potere di cambiare la nostra vita. Ovviamente non possiamo cambiare la nostra vita se continuiamo ad avere lo stesso atteggiamento che abbiamo avuto finora: non dobbiamo rinnegare ciò che siamo, al contrario, accettarci e amarci, consapevoli che possiamo diventare persone migliori.

Come uscire dalla propria comfort zone

Sappiamo bene che i cambiamenti fanno paura: uscire dalla propria comfort zone è difficile, ma è molto più rischioso crogiolarsi in questa. La determinazione è fondamentale nel processo di trasformazione, dobbiamo sempre ricordarci che attuare dei cambiamenti nella nostra vita ci permetterà di modificare quelle abitudini che ci limitano e non ci rendono davvero felici. Sono necessari coraggio e fiducia, qualità indispensabili per poter modificare abitudini radicate dentro di noi.

Dobbiamo, inoltre, avere pazienza: tutti i cambiamenti richiedono del tempo. Non possiamo pretendere tutto e subito da noi stesse perché i processi di trasformazione hanno bisogno di spazi e di motivazione, di tempo per sviluppare un atteggiamento diverso e consapevole.

Riuscire a modificare il modo in cui vediamo il mondo è il primo passo verso il cambiamento più grande, quello che ci porta nella direzione di un futuro pieno di opportunità.