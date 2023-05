Scrittrice e storyteller. Scovo emozioni e le trasformo in storie. Lifestyle blogger e autrice di 365 giorni, tutti i giorni, per essere felice

Fonte: iStock Test: è il lavoro giusto per te?

Consapevoli o meno, dobbiamo tutti riconoscere il ruolo che il lavoro occupa nella nostra quotidianità e, più in generale, nella vita. Si tratta di un peso ingombrante, e non per forza in maniera negativa, che influisce inevitabilmente sul tempo che abbiamo a disposizione, ma anche sulle emozioni e sui sentimenti.

Sforzi, energie, ma soprattutto tempo, sono ogni giorno rivolti proprio al nostro lavoro, quello che riempie la quotidianità e che garantisce il necessario per vivere, almeno in termini economici. Ma ci rende felici?

È questa una delle domande ricorrenti di chi si sente perennemente insoddisfatto della propria vita, infelice e non realizzato, e dà la colpa alla propria occupazione. Rientri anche tu tra queste persone? Allora fai il nostro test e scopri se quello che svolgi è il lavoro giusto per te.

Il lavoro dei sogni esiste?

Prima di scoprire se quello che svolgi è davvero il lavoro giusto per te, vogliamo rispondere a una delle domande più gettonate degli ultimi tempi: esiste il lavoro dei sogni?

Siamo circondati da storie di persone che hanno lasciato tutto, anche occupazioni di tutto rispetto, per inseguire i loro sogni, per dedicarsi alle passioni e per poi trasformarle in una professione. Difficile sì, ma non impossibile.

Quello che noi definiamo lavoro dei sogni, in realtà, conosce tantissime sfaccettature. Alcune non si possono applicare alla realtà, almeno non nella forma che immaginiamo, alcune sono imperfette, ma comunque gratificanti. Altre ancora possono essere riconosciute solo se noi, per primi, impariamo a vedere ciò che abbiamo da una prospettiva differente.

Quello che conta, per davvero, è come ci sentiamo noi al mattino. Quali sensazioni ci invadono e ci pervadono quando pensiamo al lavoro, quando ci prepariamo per affrontare un nuovo giorno. Siamo pieni di energia e di voglia di fare o abbiamo come la sensazione di soffocare?

Solo rispondendo a queste domande, in maniera sincera e autentica, possiamo intraprendere un percorso di consapevolezza che ci spinge al cambiamento, anche dal punto di vista lavorativo. Certo rinunciare alle certezze fa paura, e non è sicuramente una decisione che si prende a cuor leggero, ma se è una vita di benessere e pienezza che vogliamo, dobbiamo ricordarci che questa passa anche per il lavoro.

È il lavoro giusto per te? Scoprilo con il nostro test

Le decisioni lavorative sono, con tutta probabilità, le più difficili da prendere, soprattutto quando queste rischiano di stravolgere e sconvolgere la nostra vita. Eppure sono nostri il diritto e il dovere di pretendere il meglio dalla nostra vita, di agire affinché questo avvenga, anche dal punto di vista lavorativo.

Cambiare lavoro e avvicinarsi a una professione che è più in linea con i nostri obiettivi, è possibile, anche quando sembra troppo tardi. Certo, la strada non è semplicissima e richiede un importante dispendio di tempo e di energie. Ma solo noi possiamo decidere se tutto questo vale il rischio che corriamo.

Per farlo dobbiamo sicuramente ponderare bene ogni decisione, ma soprattutto essere realisti nei confronti dei nostri sogni. Dobbiamo chiederci quali compromessi siamo disposti ad accettare, fino a che punto determinate cose sono sacrificabili. Definire i personali obiettivi, e quelli reali, è fondamentale per mettere a punto una strategia. Tuttavia non dobbiamo neanche trascurare le nostre emozioni, né tanto meno mettere a tacere l’istinto, perché spesso è proprio da lì che nascono i più grandi cambiamenti.

Quello che possiamo iniziare a fare, però, è ragionare su ciò che abbiamo e su come ci fa sentire la nostra professione attuale. Per farlo abbiamo messo a punto un test che ti permetterà di scoprire se quello che svolgi è il lavoro giusto per te. E chissà che la risposta non si trasformi in un input per un grande cambiamento.