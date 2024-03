Fonte: IPA Mary di Danimarca

Mary di Danimarca e Federico X sono ascesi al trono danese lo scorso 14 gennaio, dopo l’abdicazione della Regina Margherita, arrivata a sorpresa negli ultimi giorni del 2023. La coppia reale, da allora, ha dovuto affrontare diverse difficoltà, visto che sul conto del Re continuano a imperversare le indiscrezioni che lo vogliono sentimentalmente legato a Genoveva Casanova, una modella messicana.

In ogni caso, Mary di Danimarca e Federico X continuano a mostrarsi in pubblico felici e i rumors sembrano non scalfire il loro meraviglioso amore, da cui sono nati ben 4 principini. Per raccontare ai sudditi e non la parte più intima del nuovo Re di Danimarca, è stata inaugurata di recente una mostra, che presenta al pubblico tutti gli oggetti più privati e amati del nuovo sovrano.

Mary di Danimarca e Federico X, l’inaugurazione della mostra

Al Palazzo di Amalienborg è stata inaugurata di recente una nuova mostra che vede protagonista lo stesso re Federico X. L’argomento dell’esposizione, infatti, è proprio la sua vita, racconta attraverso dei suoi oggetti privati. Il titolo della mostra è: “Un re di domani” e sarà visitabile nel palazzo reale danese dal 22 marzo all’8 settembre 2024. In seguito l’esposizione si sposterà al Castello di Koldinghus, dove sarà possibile visitarla da ottobre 2024 fino ad aprile 2025.

Mary di Danimarca e Federico X sono stati tra i primi visitatori della mostra. Il Re si è detto emozionato e curioso di vedere come è stata raccontata la sua vita e la sua personalità: “Voglio davvero vedere cosa ha proposto il museo in relazione alle cose entusiasmanti che hanno avuto un impatto sulla mia vita fino ad oggi. È una grande sorpresa per me come lo è per gli altri partecipanti”. Un entusiasmo che ha coinvolto anche la Regina, che nelle foto dell’occasione speciale si vede curiosa, mentre ripercorre la vita del marito, osservando i suoi oggetti privati.

Gli oggetti più intimi di Federico X

La mostra su Federico X ripercorre tutta la sua vita, dall’infanzia all’ascensa al trono, raccontandola con alcuni oggetti a cui è davvero affezionato. Il primo di tutti è il vestitino di battesimo del regnante, che è quello utilizzato da tutti gli ultimi Re di Danimarca fin dal 1870 quando è stato creato in pizzo di Bruxelles per il futuro re Cristiano X. Dall’infanzia del sovrano, anche un particolare orologio a forma di tartaruga, un oggetto caro alla nonna di Federico X, Ingrid.

In seguito la prima cartella di scuola del Re in tessuto rosso, il cappello che indossava al liceo e la sua maglietta da maratoneta di quel periodo. Questi oggetti della sua giovinezza sono stati quelli su cui il sovrano si è soffermato più a lungo durante la sua visita. In seguito anche il casco del Corpo di ricerca della Marina d’élite con su scritto il soprannome Pingo, che i commilitoni gli avevano dato all’epoca, e una cravatta di plastica, utilizzata in una spedizione in Groenlandia.

Si passa, in seguito, a un’ala dedicata all’età adulta del sovrano e al suo amore con Mary di Danimarca. Qui sono messi in mostra i loro vestiti da sposi e anche un abito che lui le regalò durante la sua prima visita in Australia, terra d’origina della Regina. In seguito la bici con cui il sovrano portava a scuola i bimbi piccoli e a chiudere l’esposizione due oggetti dal giorno più importante di tutti, quello dell’incoronazione. Alla fine della mostra, infatti, sono stati esposti sia il braccialetto che Federico X indossava in questo giorno importante, dono dei suoi figli, che il foglietto di carta da cui il Re ha letto il suo primo discorso da sovrano. Il gioiello è composto da pietre blu con oro e diamanti.