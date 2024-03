Fonte: IPA Frederik e Mary di Danimarca

Federico X e Mary di Danimarca sono la coppia reale danese dal 14 gennaio scorso. Il Re è salito al trono dopo l’abdicazione della madre Marghrete II, arrivata a sorpresa prima della fine dello scorso anno. Federico X e Mary di Danimarca si sono sposati il 14 maggio 2004, dopo essersi conosciuti in maniera fortuita nel paese natio di lei, l’Australia. Un incontro fortunato, quello tra i due sovrani, che è avvenuto in un pub durante i Giochi della XXVII Olimpiade.

Tra Federico X e Mary di Danimarca l’amore è stato così forte da portare al trasferimento nel paese europeo della Regina e alla nascita di ben quattro figli. Una favola che, da qualche tempo, sembra essere messa in dubbio da diverse indiscrezioni. Si vocifera, infatti, che il Re abbia una relazione extra coniugale. Malgrado le ultime voci di una nuova scappatella di Federico X in Spagna, la coppia reale si è recentemente mostrata sorridente in pubblico.

Federico X e Mary di Danimarca, l’impegno da coppia

Federico X e Mary di Danimarca sono stati di recente protagonisti di un nuovo impegno ufficiale della casa reale danese. I sovrani del paese scandinavo, infatti, hanno ospitato i delegati delle diverse forze armate del paese in occasione dell’Emergency Management Board. L’importante evento ha avuto luogo direttamente al palazzo dell’Amalienborg e negli scatti, pubblicati sulla pagina Instagram ufficiale della casa reale danese, la coppia si è mostrata sorridente e affiatata. Con loro anche l’ex sovrana Marghrete II, che nelle diverse foto, appare seduta accanto ai sovrani.

Federico X e Mary di Danimarca sembrano aver superato, ancora una volta, gli scandali che hanno visto coinvolto di recente il sovrano, che è stato paparazzato in Spagna insieme a Genoveva Casanova, un’ex modella di origini messicane. Inoltre si è vociferato di un suo viaggio immotivato e improvviso proprio nel paese iberico. La presunta relazione extra coniugale, però, era stata subito smentita dalla stessa Genoveva Casanova e, adesso, l’ultima apparizione in pubblico di Federico X e Mary di Danimarca potrebbe essere la risposta della casa reale alle indiscrezioni.

Mary di Danimarca, lo stile sempre impeccabile

Mary di Danimarca ha presenziato al ricevimento reale delle forze armate danesi con un look, come sempre impeccabile. La Regina, infatti, ha optato per un abito lungo e lineare nero, accompagnato da una giacca in tinta. Il capospalla era chiuso da un bottone color oro. Sopra il vestito elegante, la sovrana ha appuntato le medaglie reali e la fascia blu da Regina. Anche l’hairstyle di Mary di Danimarca era piuttosto rigoroso con un raccolto basso, che lasciava libere delle ciocche a incorniciare il viso della sovrana. Per il make up la Regina ha scelto lo smokey eye, come riportato dal Daily Mail.

Anche Federico X era elegantissimo con la sua alta uniforme, la fascia e le medaglie che gli spettano. L’ex regina Margrethe, invece, ha scelto un abito blu scuro di raso, ricamato nelle parte superiore.

La didascalia del post che celebrava l’evento spiegava che: “Il giorno del suo compleanno, l’11 marzo 1953, Federico IX istituì il distintivo d’onore delle Forze Armate e dell’Aeronautica Militare come parallelo al distintivo d’onore della Marina, che come primo distintivo d’onore era già stato istituito nel 1801 da Christian 7”.