Mary di Danimarca, nuova fuga segreta del marito dall’amante

Federico, marito di Mary di Danimarca , è tornato segretamente in Spagna dopo la diffusione delle foto con Genoveva Casanova , sua presunta amante. Pare che il Re si sia concesso diversi viaggi privati per motivi non specificati a Madrid. E l’ultimo risalirebbe a tre settimane fa.

Lo scandalo alla Corte danese è scoppiato negli ultimi mesi del 2023 quando furono pubblicate alcune foto compromettenti dell'allora Principe ereditario Federico con una donna che non era sua moglie Mary di Danimarca. Federico era stato fotografato in compagnia di Genoveva Casanova in atteggiamenti molto intimi all'uscita di un locale di flamenco a Madrid.

Gli scatti hanno provocato un vero e proprio terremoto a Copenaghen, tanto che già circolavano voci sul divorzio imminente tra Federico e Mary. La situazione era talmente grave che la Regina Margherita ha deciso a fine anno di abdicare in favore del figlio nel tentativo di salvare il matrimonio. E così a gennaio 2024 Mary e Federico sono diventati i nuovi Sovrani di Danimarca.

Federico di Danimarca, i viaggi privati in Spagna dopo lo scandalo

Il presunto flirt con Genoveva sembrava ormai un lontano ricordo. Ma evidentemente non è così stando alle ultime indiscrezioni dei media spagnoli. Pare infatti che Federico di Danimarca non abbia mai smesso di fare visita all'amante e che sia tornato in Spagna altre volte dopo lo scandalo delle foto, intraprendendo viaggi privati e senza spiegare i motivi di queste continue visite. Naturalmente, non ci sono prove che il Re abbia incontrato la Casanova in questi tour, anche perché la donna era praticamente sparita dalla circolazione.

Pare che Genoveva abbia lasciato Madrid per trasferirsi nella più appartata proprietà dell'ex marito, Cayetano Martínez de Irujo. Si tratta di una fattoria con un vasto appezzamento di terreno, annessa a Las Arroyuelas, vicino a Siviglia. La Casanova avrebbe soggiornato a La Montilla, una struttura che era una stazione di posta del XVI secolo e che lei e l'ex marito hanno trasformato in un agriturismo di lusso.

Genoveva Canova è tornata su Instagram

Ma proprio in queste ultime settimane la socialite è rientrata a Madrid dove deve prendere parte a una nota trasmissione televisiva. E proprio in questi giorni ha annunciato il suo ritorno su Instagram.

Nel suo messaggio di ritorno Genoveva Canova ha scritto: "Ciao a tutti! Eccomi tornata! Voglio ringraziare tutte le persone che si sono prese cura di me in quest'ultimo anno, quelle che hanno compreso la mia assenza e il mio silenzio, e quelle che mi hanno inviato messaggi di amore e sostegno. Non potete immaginare quanto sia stato importante per me... Grazie dal profondo del mio cuore! 🥰 Sono stati mesi durante i quali avevo bisogno di pace e tranquillità, ma sto già facendo del mio meglio per riuscire pian piano a tornare alla mia vita normale e ad adempiere ai miei impegni lavorativi".

Evidentemente i tempi erano maturi per ritornare sulla scena, ma la scoperta di questi viaggi privati di Federico di Danimarca potrebbero rianimare i rumors sul presunto flirt tra lei e il Re di Danimarca, con buona pace di Mary.