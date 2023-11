Il principe Frederik è stato fotografato in compagnia di una socialite messicana: ma come stanno realmente le cose?

Fonte: IPA Mary di Danimarca, Principessa in bicicletta: il look con i pantaloni dell’anno

Non è un bel momento per la principessa Mary di Danimarca, che si trova a fare i conti con insistenti voci di infedeltà del marito. Impegnata nell’accoglienza della famiglia reale spagnola, che proprio in questi giorni si trova in Scandinavia, la futura regina è protagonista (suo malgrado) di uno scandalo: il principe Frederik è stato infatti immortalato in compagnia di una donna. E in molti sospettano si tratti di un’amante.

Mary di Danimarca, i gossip sul marito

La sfida di look con Letizia di Spagna, ospite in Danimarca con suo marito Felipe, non è l’unica preoccupazione della principessa Mary. La futura regina scandinava, infatti, deve fare i conti con un nuovo scandalo, che vede coinvolto suo marito Frederik: l’uomo è apparso sulla copertina di un tabloid spagnolo in compagnia di un’altra donna, Genoveva Casanova, con la quale avrebbe trascorso una serata in incognito. Nonostante le immagini siano piuttosto lontane e non immortalino i due in atteggiamenti compromettenti, secondo il tabloid Lecturas non si tratterebbe di un rapporto amichevole.

I giornalisti spagnoli parlano infatti di una visita dei due alla mostra di Picasso a Madrid, a cui sarebbero seguite una passeggiata nel paro cittadino ‘El Retiro’ ed una cena romantica in un ristorante, che avrebbe riservato a Frederik e alla sua accompagnatrice un angolo appartato. La serata, sempre secondo il tabloid spagnolo, si sarebbe conclusa a casa di Genoveva. Una ‘toccata e fuga’ della durata di appena 12 ore che ha tutte le sembianze di una scappatella romantica.

Chi è la presunta amante di Frederik

La donna avvistata in compagnia di Frederik di Danimarca è una socialite messicana di 47 anni, Genoveva Casanova. Dopo la pubblicazione degli scatti, la donna si è immediatamente affidata ad un portavoce per smentire le voci di un flirt con il principe: “Nego categoricamente che ci sia una relazione romantica tra il Principe Frederik e me. Qualsiasi notizia di questo tipo manca non solo di una verità di fondo, ma rappresenta i fatti in modo errato e malizioso. La questione è già nelle mani dei miei avocati, che agiranno per proteggere il mio onore e la mia privacy” ha fatto sapere Genoveva.

L’ereditiera messicana, proveniente da una famiglia aristocratica a sua volta, ha partecipato in passato ad alcune pellicole in qualità di attrice, ed è nota al grande pubblico per essere stata una della concorrenti dell’edizione spagnola di Celebrity Masterchef.

La rezione di Mary di Danimarca

Difficile immaginare una risposta pubblica di Mary di Danimarca dopo la pubblicazione delle foto. Come si addice ad un membro della Famiglia Reale, la Principessa ha preferito la via del silenzio, anche per non venire meno agi numerosi impegni ufficiali che la vedono proprio accanto al marito. Si tratta infatti di un periodo particolarmente movimentato per la coppia, che solo qualche giorno fa ha celebrato il 18esimo compleanno del figlio Christian.

Attualmente, invece, i due stanno scortando il re Felipe e la regina Letizia di Spagna in visita a Copenhagen. Ma, nonostante il silenzio assordante, in molti hanno notato una certa freddezza di Mary nei confronti del suo consorte: semplice impressione o la Principessa mette in dubbio la fedeltà del marito? Impossibile rispondere, perché, come si suol dire ‘i panni sporchi si lavano in famiglia’. Anche in quelle reali.