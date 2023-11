Fonte: IPA Letizia di Spagna al gala in Danimarca, abito blu notte e tiara de Lis

Letizia di Spagna conquista la Danimarca col secondo abito da sera indossato durante il viaggio di Stato a Copenaghen e la Principessa Mary, per quanto elegantissima, resta a guarda.

Letizia di Spagna seduce in paillettes

Dopo aver incantato al banchetto di Stato al Castello di Castello di Christiansborg, Letizia di Spagna continua ad affascinare la Danimarca coi suoi look meravigliosi. L’occasione è la visita all’anteprima della mostra Joaquín Sorolla – Light in Motion con successiva cena di gala alla presenza della Regina Margherita, di Beatrice di Danimarca, di Mary di Danimarca e di suo marito Federico.

Fonte: Getty Images

Per l’ultima sera a Copenaghen, Donna Letizia ha voluto superarsi con un abito di una semplicità disarmante ma che è riuscito perfettamente a esaltare la sua bellezza. La Regina ha optato per un tubino di paillettes nere, con scollo a V, spalline larghe che lasciano nude le braccia muscolose e gonna longuette. Il modello è firmato ROTATE Birger Christensen, un marchio danese, scelto appositamente per rendere omaggio alla creatività del Paese che la ospita. L’abito è perfetto per Letizia, perché ne esalta la silhouette filiforme e tonica, grazie alle sue aderenze.

La Reina lo ha abbinato alle slingback iconiche di Manolo Blahnik in PVC, da 751 euro, e a una pochette nera di Lambertson Truex. Altro dettaglio significante del suo look è il cappotto nero, a vestaglia, di Mango (175 euro), uno dei pezzi forti del suo guardaroba. In via del tutto eccezionale, perché non ama i gioielli vistosi, Letizia porta dei lunghi orecchini di brillanti che si fanno notare anche sotto i capelli sciolti e pettinati con grandi boccoli alla Kate Middleton.

Fonte: Getty Images

Mary di Danimarca con la gonna di H&M

Mary di Danimarca, nota per il suo stile elegante, risponde alla sfida di Donna Letizia con un completo composto da una blusa nera a maniche lunghe, con scollo incrociato che svela le spalle e un’ampia gonna a campana a fantasia jacquard verde della collezione Conscious di H&M.

Fonte: Getty Images

Come accessori la Principessa ereditaria sceglie le décolleté in pelle scamosciata nera con pannelli a rete di Gianvito Rossi e una clutch nera. I capelli sono raccolti in uno chignon cotonato. Molto interessante la scelta dei gioielli: orecchini in diamanti e una catena con ciondolo a forma di F, la lettera iniziale di Federico, il nome di suo marito, fatta di brillanti. La collana è una creazione di Halberstadt, una delle più famose gioiellerie di Copenaghen.