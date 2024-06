Letizia di Spagna favolosa, gonna acquarello e infradito con Swarovski

Fonte: Getty Images Letizia di Spagna

Letizia di Spagna cambia stile dopo il flop dell’abito grigio e si riscatta, incantando all’udienza a Palazzo Zarzuela con un look decisamente estivo che comprende una nuova gonna di Hugo Boss e degli infradito davvero minimal decorati con cristalli Swarovski, creati da Eli 1957.

Letizia di Spagna, il look è una favola

Fonte: Getty Images

Letizia di Spagna ultimamente ha commesso troppi errori di stile, l’ultimo in ordine di tempo l’abito grigio troppo pesante che decisamente non le donava. La Reina evidentemente ha imparato dagli sbagli ed è tornata a brillare in fatto di look.

Certo, la scelta è sempre molto originale rispetto al dress code di Corte, ma d’altro canto è lei la Regina ed è lei che detta le regole a Palazzo, almeno per quanto riguarda i codici di abbigliamento. Così, Donna Letizia si presenta all’udienza settimanale a Palazzo Zarzuela con un outfit decisamente estivo e piuttosto informale.

Letizia di Spagna, la maxi gonna di Hugo Boss

Letizia ha indossato una t-shirt bianca di Adolfo Domínguez con maniche corte, scollo arrotondato e piccola apertura sulla schiena, con cui aveva debuttato nel 2017.

Ma il pezzo forte del suo outfit è la maxi gonna a pieghe, una new entry nel guardaroba della Reina. Il modello si chiama Vissole e ha una stampa sfumata in bianco, viola e rosa che ricorda gli acquarelli. Realizzato in crêpe georgette, ha un taglio plissettato, lunghezza midi e vita media. Firmata Hugo Boss, il suo prezzo è di 229 euro ed esiste anche una versione a fiori.

Fonte: Getty Images

Letizia di Spagna, gli infradito effetto nudo con cristalli Swarovski

Altro dettaglio particolare di questo look sono le calzature. Letizia soffre del morbo di Morton che le impedisce di portare tacchi killer, ma adesso che si è fratturata un dito del piede è costretta a indossare solo scarpe comode e piatte. L’abbiamo vista più volte con le sneaker bianche, ma adesso fa troppo caldo per metterle. Allora è passata ai sandali e poi alle ciabattine. Ma con questi infradito ha raggiunto il punto minimale. Infatti, dopo può solo presentarsi a piedi nudi perché in effetti è questo l’effetto che creano gli infradito che ha scelto di indossare. Tra l’altro è ben visibile la medicazione al dito che si è fratturata.

La Reina infatti ha abbinato alla sua maxi gonna un paio di ciabatte a infradito con un unica listarella a tenere il piede e un anello intorno all’alluce, tutta tempestata di cristalli Swarovski. I sandali sono creati da Eli 1957 e Letizia li ha già indossati in altre occasioni. Sono decisamente estivi ma forse più adatti a una serata al mare che a un’udienza a Palazzo. Ma la moglie di Felipe è insofferente al rigido protocollo e così eccola qui con questo tipo di infradito e nemmeno usa smalti colorati per le unghie del piede.

Fonte: Getty Images

Letizia di Spagna, gli orecchini a cerchio da 83 euro

Per quanto riguarda i gioielli, questa volta la Regina si affida al brand Alhaja Cult Store, apprezzato anche da Chiara Ferragni, per i suoi orecchini a cerchio con superficie ruvida, placcati in 3 micron di oro 18 carati. Costo? 83 euro. Stranamente Letizia non portava il suo anello-amuleto Coreterno, segno che il prossimo autunno la vedremo con un altro modello.

Fonte: Getty Images

Con questo atto Letizia ha messo fine alla sua agenda istituzionale della settimana. Il prossimo appuntamento è per il 3 luglio a Saragozza dove protagonista sarà sua figlia Leonor.