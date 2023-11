Chiara Ferragni viene da un periodo difficilissimo. L’imprenditrice digitale ha infatti affrontato i problemi di salute di suo marito Fedez, costretto in ospedale per 8 giorni a causa di un’emorragia interna e – ora – vuole fare il possibile perché quest’episodio si trasformi in azioni concrete. Ed è così che è diventata donatrice di sangue, come desiderava da molto tempo, dando seguito alle richieste di Federico Lucia che aveva promesso impegno perché le donazioni di sangue – di cui si ha davvero bisogno – si intensificassero.

Chiara Ferragni, la foto dall’ospedale

“Da tempo volevo diventare donatrice di sangue e oggi finalmente ho fatto la mia prima donazione. Un piccolo gesto che però tanto piccolo non è: una singola donazione aiuta come minimo tre pazienti riceventi (ogni sacca viene divisa in plasma, piastrine e globuli rossi) e il sangue donato aiuta anche la ricerca verso moltissime malattie e patologie”, ha scritto Chiara Ferragni su Instagram, mostrandosi proprio al Policlinico di Milano dove ha effettuato la sua prima donazione.

E ha poi spiegato: “Donare sangue ha dei vantaggi anche verso il donatore: a ogni donazione vengono fatti diversi screening di medicina preventiva. Si dà per scontato che le strutture ospedaliere abbiano tanto sangue a disposizione ma mi è stato detto che invece spronare la gente a donare è importantissimo perché c’è sempre più bisogno: se avete sempre voluto farlo e non avete mai provato non abbiate paura, tutto il procedimento è veloce ed assolutamente non doloroso”.

Non poteva mancare poi il ringraziamento per tutti i donatori di sangue, che hanno permesso di salvare molte vite tra cui anche quella di Fedez, operato due volte e sottoposto a diverse trasfusioni per stabilizzare i valori dell’emocromo, precipitati a seguito dell’emorragia interna: “Grazie a tutti i donatori per aver salvato la vita di migliaia di persone, compresa quella di mio marito. Sono orgogliosa di esserlo diventata anche io”.

Il commento di Fedez

Non poteva mancare l’intervento di Fedez, che ha immediatamente commentato il post della moglie Chiara Ferragni appena diventata donatrice di sangue. Il rapper di Rozzano, impegnato con i Live di X Factor 2023, ha lasciato un cuore in segno di apprezzamento ma anche di gratitudine per tutto quello che ha fatto per lui. Quando è stato ricoverato, infatti, lei si trovava a Parigi per la Paris Fashion Week ma si è precipitata a Milano non appena ha saputo. E ha trascorso con lui la maggior parte del tempo.

Fedez e Chiara Ferragni sono oggi più uniti che mai. Hanno anche superato una crisi profonda, causata dalle incomprensioni generate dagli episodi accaduti al Festival di Sanremo 2023, ma sono tornati a essere felici e a sostenersi l’uno con l’altra. E, adesso che il peggio è passato, sono pronti a iniziare una nuova vita nell’attico che hanno costruito per la famiglia. I Ferragnez sono infatti in procinto di lasciare la casa dove hanno vissuto da sempre per spostarsi poco lontano, in un appartamento di proprietà che hanno fatto realizzare secondo i loro gusti. Il trasferimento è atteso per novembre, ma i preparativi sono già iniziati.