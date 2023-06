acasadi Chiara Ferragni: il nuovo bellissimo appartamento a City Life prende forma

Fonte: IPA “The Ferragnez 2”, Chiara Ferragni alla premiere: la maxi scollatura lascia senza fiato

Chiara Ferragni è pronta per portare tutta la famiglia nella nuova casa. L’imprenditrice digitale è infatti impaziente di portare a termine i lavori per la prossima abitazione scelta ancora a City Life, dove si trova benissimo con il marito Fedez e i loro due figli Leone e Vittoria, e di trasferirsi tra la fine dell’estate e settembre. La costruzione dell’appartamento procede a gonfie vele, come dimostrano le foto condivise sul suo Instagram dell’ultimo sopralluogo al quale ha preso parte anche Filippo Flora di 13.1 Architecture & Decor, a cui ha affidato i lavori di ristrutturazione.

Il nuovo attico di Chiara Ferragni a City Life

Le foto condivise sul suo profilo social rivelano qualcosa in più rispetto al poco che avevamo visto. L’appartamento, molto più grande di quello dove risiedono e che è in affitto, si trova nelle residenze Libeskind 2, a City Life e di fronte alle Tre Torri. Sappiamo che si sviluppa su due piani e che dispone di una lussuosa piscina condominiale. La superficie della casa permette a Leone e Vittoria di avere due stanze separate, a differenza della situazione attuale, ed entrambi erano presenti al sopralluogo per la verifica dell’avanzamento dei lavori.

Chiara Ferragni si è recata più volte per fare un rapido controllo della proprietà, ma non aveva mai portato i bambini con sé. Ora che il cantiere è più sicuro, non ha esitato un momento: i piccoli hanno visitato la loro futura casa, che sembra proprio sul punto di essere terminata e costruita secondo i desideri della coppia che ha sempre vissuto in affitto.

Il particolare del parquet bicolore

I bambini, accompagnati dalla mamma, hanno visitato le loro camerette. In una delle due, è presente un originale parquet bicolore (non si sa a chi dei due sia destinata, probabilmente a Leone), mentre nell’altra è stato posato un parquet tradizionale ed è rivolta verso la grande terrazza che circonda la proprietà. La zona che hanno scelto è sempre la stessa quindi la famiglia non si sposterà di molto, proprio come Fedez aveva rivelato in una delle puntate del suo podcast Muschio Selvaggio nel quale aveva annunciato di essere sul punto di cambiare casa.

“Oggi ho portato i bambini a vedere la nuova casa e hanno visto anche le loro stanze”, ha spiegato Chiara Ferragni, che non vede l’ora di prendere possesso del nuovo attico che ha voluto ristrutturare proprio secondo i suoi sogni. Filippo Flora, che ha condiviso alcune immagini dei bagni, con grandi lavabi in marmo e led, ha specificato che i lavori non sono ancora terminati.

Insomma, c’è ancora molto da fare ma lei ama condividere ogni dettaglio della nuova residenza Ferragnez, che hanno acquistato in piena pandemia e hanno iniziato a ristrutturare immediatamente. Al sopralluogo era assente Fedez, impegnatissimo con la nuova edizione del concertone Love Mi in Piazza Duomo, giunto alla seconda edizione dopo quella che l’artista di Rozzano aveva voluto mettere in piedi a tutti i costi dopo la delicata operazione per la rimozione del raro tumore al pancreas alla quale si è sottoposto nel marzo del 2022.