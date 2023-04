Chiara Ferragni mostra il nuovo attico su Instagram. Ma Fedez non c’è

Fonte: IPA Chiara Ferragni e Fedez, le tappe della loro relazione: l’amore, i figli e la crisi

Il nuovo attico di Chiara Ferragni e Fedez si preannuncia spettacolare. Dalle prime immagini mostrate su Instagram dall’imprenditrice digitale, sembra proprio che la famiglia abbia voluto fare le cose in grande. Si sono presi il loro tempo, certo, ma il risultato vale tutti gli sforzi fatti per realizzare la casa dei loro sogni. I lavori dovrebbero concludersi entro l’estate, come lei stessa aveva avuto modo di rivelare sui social, ma per tagliare il nastro e trasferirsi sembra ancora presto. Al sopralluogo, invece, era presente tutta la famiglia a eccezione di Fedez, che non c’era.

Chiara Ferragni, il nuovo attico su Instagram

La famiglia non è destinata a spostarsi di molto. I Ferragnez sono attualmente in affitto, in un grande appartamento a City Life nel quale hanno dichiarato di trovarsi benissimo, ma dopo molti anni è arrivato il momento di avere una casa di proprietà. Hanno così scelto di acquistare una proprietà ancora a Milano e nella stessa zona, che amano molto, scegliendo la loro prima abitazione presso le Residenze Libeskind 2, progettate dal famoso Daniel Libeskind.

A seguire i lavori, ci sono gli architetti Filippo Fiora e Federico Sigali di 131design, che stanno rispondendo alle esigenze dei Ferragnez e in particolare di Chiara Ferragni, che si è detta entusiasta del progetto ed è tornata sul posto per seguire l’avanzamento dei lavori. Stando alle prime immagini, siamo di fronte a un grande attico sviluppato su due piani con piscina condominiale, grandi stanze luminose e un’enorme terrazza con vista mozzafiato sulla città.

Dalle immagini mostrate su Instagram, la casa che accoglierà la famiglia con i piccoli Leone e Vittoria è molto più grande di quella nella quale risiedono attualmente e conta sulla presenza di un camino, che potrebbe essere collocato in soggiorno. Impossibile non notare la sinuosa scala a chiocciola che caratterizza la proprietà, oltre al balcone che si affaccia sul verde di City Life.

Perché Chiara Ferragni e Fedez si trasferiscono

L’idea di una nuova casa per la famiglia è nata nel 2022, proprio come aveva dichiarato Fedez nel corso di una delle puntate del podcast Muschio Selvaggio che il rapper di Rozzano conduceva con Luis Sal: “Mi sposterò un piano più in basso, anche se sarò sempre all’ultimo piano. La zona sarà sempre la stessa, ma la casa sarà molto più grande.

La decisione di trasferirsi è quindi arrivata a diversi anni dal matrimonio, celebrato il 1° settembre 2018 nella splendida cornice di Noto, con la chiara intenzione di lasciare l’attico in affitto e costruire una casa per la famiglia. Chiara Ferragni, infatti, non ha mai nascosto di desiderare una casa costruita secondo le sue esigenze e i suoi desideri. Il sogno si sta finalmente realizzando, nonostante al sopralluogo fosse assente suo marito Fedez. C’era però Tatiana, al secolo Annamaria Berrinzaghi, la sua mamma nonché nonna legatissima a Leone e Vittoria. Nessuna crisi in corso, già smentita dai diretti interessati. Lui viene inoltre da un periodo particolarmente difficile, di depressione, dal quale si è ripreso grazie alla vicinanza di sua moglie, dei suoi figli e dell’intera famiglia.