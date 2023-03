Fedez torna su Instagram, la sua verità (anche su Chiara Ferragni): “Ora vi racconto cos’è successo”

Fonte: IPA Fedez torna su Instagram dopo una lunga assenza: il suo racconto

Dopo una sparizione dai social che ha fatto preoccupare e non poco i fan, Fedez ha ripreso in mano il suo profilo Instagram. E, con una serie di stories, ha ripercorso questo ultimo complicato periodo, spiegando di aver avuto seri problemi di salute e chiarendo una volta per tutte in che rapporti sia con Chiara Ferragni. “Ho perso 5 chili in 4 giorni” racconta il rapper, ripercorrendo questo buio periodo e rivelando da dove tutto è iniziato.

Fedez, il racconto su Instagram: “Uno psicofarmaco mi ha dato effetti collaterali”

Fedez è ritornato sulla scena social con una lunga serie di Instagram stories, in cui ripercorre questi ultimi difficili mesi. Il rapper è stato investito da una vera e propria tempesta mediatica legata alla sua lunga assenza dai social, tempesta in cui si è parlato addirittura di una crisi coniugale con Chiara Ferragni. Ora, però, ci pensa lui stesso a vuotare il sacco e raccontare tutta la verità: nessun problema di famiglia, ma ad averlo scosso è stato un serio problema di salute che ci tiene a raccontare per rassicurare i suoi followers.

“Ciao a tutti, eccomi qua dopo una lunga assenza, a raccontarvi un po’ cos’è successo“: così inizia il suo lungo racconto. Il rapper spiega, successivamente, i problemi di salute che l’hanno investito negli ultimi mesi: “Devo partire da quando mi è stato diagnosticato un tumore al pancreas. È stato un evento molto traumatico e solo oggi ho realizzato quanto non mi sia preso cura della mia salute mentale e mi sia affidato solo a psicofarmaci. Li ho cambiati nel corso dei mesi, fino a trovarne uno che non era indicato a me“.

La somministrazione di un farmaco sbagliato, infatti, gli ha provocato una serie di problemi di salute non indifferenti: “Da gennaio mi è stato prescritto questo psicofarmaco molto forte, che mi ha cambiato molto, mi ha agitato e mi ha dato effetti collaterali, fino al punto di provocarmi tic nervosi alla bocca ed impedirmi di parlare in maniera libera”.

Fedez: i forfait pubblici e le bellissime parole per Chiara Ferragni

Fedez spiega le dolorose conseguenze legate all’assunzione di quello psicofarmaco: “Oltre a darmi un annebbiamento importantissimo a livello cognitivo, mi ha dato forti spasmi muscolari, che mi hanno impedito per diversi giorni di camminare, sensazione di vertigini, nausea. Ho perso 5 chili in 4 giorni“. E, a seguire, spegne ogni polemica legata ai suoi recenti forfait pubblici: “Mi ha impedito di svolgere il mio lavoro, motivo per il quale non sono potuto essere presente alla presentazione di Lol né presenziare al processo per la strage di Corinaldo”.

Il rapper però rassicura tutti: le condizioni di salute sono in miglioramento sebbene vi sia ancora qualche strascico. “Ad oggi non sono al 100%, ho ancora un po’ di vertigini, ma giorno dopo giorno miglioro” confessa, pubblicando anche uno scatto su Instagram e un messaggio di fondamentale importanza sul tema della salute mentale

Infine, Fedez smentisce ogni voce di crisi con Chiara Ferragni, che anzi è stata per lui la forza più importante per superare queste difficoltà: “Per quanto questo periodo sia stato parecchio infelice, mi ha fatto capire tante cose. Quanto io voglia focalizzarmi sulla mia salute mentale, e soprattutto sulla mia famiglia e su mia moglie. In questo periodo ne sono state dette di ogni su di lei, ed è l’unica persona che mi è stata a fianco“.