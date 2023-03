Che fine ha fatto Fedez? Diserta la conferenza stampa e sparisce dai social

Fonte: IPA Chiara Ferragni e Fedez, le tappe della loro relazione: l’amore, i figli e la crisi

Continua il silenzio social di Fedez, salvo la polemica contro una giornalista che indagava sul suo passato, a caccia di scoop che destassero scalpore.

In molti attendevano l’apparizione del rapper alla conferenza stampa di Lol 3, programma comico in streaming su Amazon Prime Video, che conduce insieme con Frank Matano. Nessuna traccia, però, del marito di Chiara Ferragni, il che non fa che alimentare ulteriormente le voci su un periodo post Sanremo 2023 decisamente complesso.

Lol 3, Fedez assente alla presentazione

Quando un personaggio famoso non prende parte a un evento lavorativo al quale era atteso, nella maggior parte dei casi viene fornita una motivazione ufficiale e, a volte, la sua presenza viene compensata da un contributo video registrato.

Nel caso di Fedez, assente al lancio di Lol 3, tutto ciò non è accaduto. Frank Matano si è così ritrovato a gestire la situazione da solo, per modo di dire, affiancato da Serena Dandini, che ha condotto la conferenza stampa dell’esilarante show in streaming su Prime Video.

Nessun chiarimento o comunicazione ufficiale, soltanto nuove illazioni sulla vita privata del rapper. Ovviamente Serena Dandini ha dovuto fare i conti con l’elefante nella stanza, liquidando la situazione con quattro parole: “Ci segue da lontano”.

Lol 3: i concorrenti

La prima stagione di Lol è stata un gigantesco successo, offrendo un momento leggero e imprevedibile, sulla scia delle edizioni proposte negli altri Paesi.

Il primo vincitore è stato Ciro Priello dei The Jackal, seguito da Maccio Capatonda nella seconda edizione, che ha visto un testa a testa fino all’ultimo minuto, e oltre, con l’attrice comica Virginia Raffaele.

Le regole sono semplici: chi ride è fuori, come spesso ripete Fedez durante le puntate registrate. Vi sono telecamere in ogni dove e per tutta la durata dell’evento è assolutamente vietato anche solo fare una smorfia che ricordi il riso.

Il fatto d’essere circondati da abili comici il cui unico obiettivo è far crollare gli altri rende il tutto un incubo, per chi vi partecipa, e un evento molto atteso per il pubblico.

La terza edizione di Lol, che vedrà nuovamente Fedez e Frank Matano alla conduzione, dopo l’addio di Mara Maionchi al termine della prima stagione, avrà inizio giovedì 9 marzo 2023. Come al solito, però, non tutti gli episodi saranno caricati sulla piattaforma streaming al “day one”.

Il gran finale, suddiviso in due puntate, verrà proposto il 16 marzo, richiedendo un po’ di pazienza da parte degli appassionati, dando così a tutti la chance di mettersi in pari ed evitare clamorosi spoiler.

I concorrenti sono stati annunciati da tempo, a partire da un grande maestro della comicità italiana, Nino Frassica, seguito dal duo inossidabile Luca e Paolo. Ancora un membro dei The Jackal trova spazio nel programma e stavolta si tratta di Fabio Balsamo. Ci sarà anche Maccio Capatonda, che prende il posto di Lillo come disturbatore, mettendo i bastoni tra le ruote anche al suo grande amico e collega Herbert Ballerina.

Abbiamo citato soltanto uomini fino a questo punto, e di fatto rappresentano la maggioranza del cast. Spazio però anche a tre talentuose donne: Brenda Lodigiani, Marta Filippi e l’amatissima Marina Massironi.

Il cast di Lol 3 si conclude, infine, con i nomi di Paolo Cevoli, volto storico di Zelig, e l’attore Cristiano Caccamo.