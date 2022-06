Ciro dei The Jackal si è sposato: le nozze da sogno con la sua Maura

“Siamo finalmente marito e moglie“: con poche e semplici parole Ciro Priello dei The Jackal ha annunciato le nozze con Maura Iandoli, pubblicando qualche scatto con la fede al dito tra le storie di Instagram. L’attore e la compagna hanno coronato il loro sogno d’amore alla presenza dei loro affetti e degli amici più cari.

Ciro Priello e Maura Iandoli sposi, la realizzazione di un sogno

Ciro e Maura stanno insieme da tempo, ma il loro sogno era suggellare il loro amore con una cerimonia alla presenza degli affetti più cari. L’attore e volto dei The Jackal ha condiviso alcuni momenti più belli del loro matrimonio su Instagram, documentando sul suo profilo social anche gli attimi che anticipavano il momento del fatidico Sì.

L’attore si è infatti mostrato insieme al cognato e alla sorella, sua testimone e in dolce attesa, scherzando sul possibile arrivo del nipotino proprio nel giorno del suo matrimonio. Ovviamente non potevano mancare i momenti più divertenti della cerimonia con le battute di Fabio Balsamo e Aurora Leone, i suoi compagni di avventura.

Le nozze si sono svolte sabato 18 giugno nella romantica tenuta Colle Rajano di Ruviano, sui colli del casertano: i due fidanzati, innamoratissimi, sono diventati marito e moglie con una cerimonia di nozze celebrata all’aperto, tra cipressi e roseti. “Il giorno che ricorderò per tutta la vita”, ha scritto sul suo profilo Instagram Ciro Priello, postando una serie di immagini romanticissime del giorno delle nozze, che immortalano i momenti più belli insieme e familiari e amici.

Maura Iandoli ha indossato due abiti per l’occasione, entrambi firmati dal brand Ombelico: il primo, con corpetto argento e senza spalline, con ampia gonna e lungo strascico per la cerimonia; per la festa ha invece optato per un meraviglioso abito aderente che faceva risaltare il suo fisico perfetto. Accanto ai genitori, emozionata e sorridente, la piccola Anna, il frutto del loro amore.

“Credo che la felicità sia proprio questa”, ha scritto Maura accanto alle foto con il suo sposo. I due hanno ballato fino a notte fonda in compagnia degli loro invitati, innamorati più che mai.

Ciro Priello e Maura Iandoli, la loro storia d’amore

Ciro e Maura sono convolati a nozze lo scorso weekend ma la loro storia d’amore ha basi solide: i due si sono conosciuti nel 2014, quando la Iandoli ha partecipato alle riprese di uno dei cult dei The Jackal. Da quel momento è scoccata la scintilla tra lei e Ciro, che hanno coltivato nel tempo una splendida storia d’amore, dalla quale nel 2016 è nata la piccola Anna.

Per loro è stato un colpo di fulmine e dal loro primo incontro non si sono più lasciati: l’annuncio delle nozze era arrivato durante la finale di Tale e Quale Show, programma a cui ha partecipato Ciro, mostrando un grande talento. “Con Maura, la mia compagna e presto mia moglie, ho trovato una compagna di giochi incredibile e non è un caso che succedano anche cose come quella di venerdì scorso in diretta, quando l’ho tirata in ballo”, aveva rivelato Ciro in un’intervista a Fanpage.