Sanremo 2026, Fiorello chiama De Martino dopo il passaggio di testimone di Conti: “Buona fortuna”

Poco dopo essere salito sul palco dell'Ariston, Stefano De Martino è stato raggiunto al telefono da Fiorello: la chiamata è esilarante

IPA Stefano De Martino

Una telefonata per augurargli buona fortuna, ovviamente a modo suo: poco dopo essere salito sul palco dell’Ariston, Stefano De Martino è stato raggiunto al telefono da Fiorello, Fabrizio Biggio e Ciro Priello e Fru dei The Jackal. Il risultato della chiamata è stato, ovviamente, esilarante, così come la reazione del conduttore.

Fiorello chiama Stefano De Martino dopo Sanremo: la telefonata esilarante

Pochi istanti dopo la designazione di Stefano De Martino alla conduzione del prossimo Sanremo, il presentatore è stato raggiunto al telefono da Fiorello, Fabrizio Biggio e Ciro Priello e Fru dei The Jackal. Una videochiamata esilarante trasmessa in diretta dal conduttore de La Pennicanza, che ha tratteggiato il prossimo futuro del presentatore di Affari tuoi.

“In bocca al lupo!”, ha esordito con un pizzico di ironia Fiorello nella telefonata, spiegando di averlo cercato per mari e per monti. Ancora frastornato De Martino non ha nascosto la sua emozione: “Ma che vi devo dire?”. A incalzarlo sempre Fiore, che ha detto: “Io avevo detto che se fossi stato in lui l’avrei detto ad agosto, perché solitamente alla gente rompono i cog****i da agosto fino a Sanremo. Invece a lui da domani!”.

A confermare la teoria del conduttore ci ha pensato lo stesso Stefano, che trafelato ha risposto: “Mi sento un centralino”, alludendo certamente alle tantissime chiamate ricevute dopo il passaggio di testimone di Carlo Conti sul palco dell’Ariston. A smorzare l’ironia del momento ci ha pensato Biggio, che tornato serio ha detto: “Siamo felici per lui”.

Anche Gianluca Fru dei The Jackal è intervenuto con un attestato di stima per De Martino: “Te lo meriti Stefano, sei il migliore in quello che fai, ti vogliamo bene”. Ma la chiamata si è conclusa con un Fiorello irriverente: “Ragazzi, so ca**i”.

Stefano De Martino alla conduzione di Sanremo 2027

L’arrivo di Stefano De Martino sul palco dell’Ariston ha rappresentato un evento storico per la kermesse musicale più famosa d’Italia. Mai, in 76 edizioni del Festival di Sanremo, il passaggio di testimone da un conduttore all’altro era avvenuto in diretta tv, durante la serata finale.

Carlo Conti ha voluto lasciare il segno, dopo un’edizione che non ha brillato – anche se si è risollevata serata dopo serata – lasciando un’eredità pesante al conduttore di Affari tuoi. Lo aveva annunciato in conferenza stampa, spiegando di aver avuto “l’autorizzazione dei vertici Rai a poterlo dire solo stasera”.

Si vociferava già da tempo che De Martino sarebbe stato al timone di Sanremo 2027: il direttore generale della Rai Roberto Sergio si era in un certo senso ‘tradito’ da Fiorello, creando non poca agitazione tra i vertici di Viale Mazzini, che si erano adoperati per smentire lo scoop.

Voci di corridoio sostenevano che il conduttore avesse già incontrato Fabrizio Ferraguzzo, manager dei Maneskin, individuato come presunto direttore artistico. Ma l’annuncio di ieri all’Ariston ha smentito i pettegolezzi: Stefano De Martino sarà anche direttore artistico del 77esimo Festival di Sanremo, provocando qualche perplessità tra gli addetti ai lavori.

Per il presentatore del gioco dei pacchi sarà un grande banco di prova. Se da un lato nessuno mette in dubbio le sue doti alle redini di un programma – anche se la kermesse musicale è un campionato a parte – c’è chi non lo reputa in grado di dare il giusto taglio musicale all’evento: sarà in grado di soddisfare il pubblico trasversale di Sanremo?