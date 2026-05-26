Fiorello a La Pennicanza commuove: il ricordo di Mike Bongiorno

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Ufficio stampa - La Pennicanza Fiorello a "La Pennicanza"

Fiorello e Fabrizio Biggio conducono la puntata di martedì 26 maggio de La Pennicanza. Nel giorno del centoduesimo compleanno di Mike Bongiorno, lo showman non poteva non rendergli omaggio, ricordando momenti unici che lo legano al mitico presentatore.

Fiorello, il ricordo più affettuoso di Mike Bongiorno

Dopo aver chiarito quale sarà il futuro de La Pennicanza, Fiorello apre la trasmissione con un affettuoso omaggio a Mike Bongiorno nel giorno del suo compleanno. “Oggi Mike avrebbe compiuto 102 anni. Una persona incredibile, che ha attraversato tutta la storia d’Italia”, dice Fiorello in apertura, ricordando uno dei grandi protagonisti della televisione italiana.

Fiorello si lascia poi andare a una serie di aneddoti personali che lo legano al celebre presentatore: “Una sera mia moglie Susanna apre la porta di casa e trova me e Mike in smoking. Quella sera lo fotografai in tutti i posti della mia casa, perché volevo conservarne un ricordo ovunque”. Poi il racconto di un altro episodio: “Quando lo invitai a cena da noi, dopo aver mangiato quello che aveva preparato Susanna, si pulì con il tovagliolo e mi disse: “Mi chiamate un taxi adesso?”. Non volle restare un secondo di più a casa”.

Tra i ricordi più esilaranti, Fiorello torna anche su una storica gag radiofonica: “Io dissi in radio, fingendo di essere Mike, che ero stato con le Gemelle Kessler. Lui mi chiamò arrabbiato rimproverandomi”. Poi il colpo di scena: “Io gli risposi: ‘Ma chi vuoi che ci creda?’. Dopo qualche secondo di silenzio, lui mi disse: ‘Perché?’”.

Aneddoti dolcissimi, quelli che Fiorello ha raccontato per ricordare non solo il mito, ma l’uomo Mike Buongiorno, che ha avuto la fortuna di incontrare, imparando molto da lui.

Il pubblico de La Pennicanza si commuove e qualcuno scrive sul profilo Instagram: “Fiorello sempre dolce e affettuoso ❤️❤️❤️❤️❤️”. Mentre altri si uniscono all’omaggio: “Auguri MIKE❤️❤️❤️❤️❤️❤️ALLEGRIA🎂🎂🎂🎂🎂🎂”.

Mentre per la rubrica “I 5 secondi di Vespa”, ospite è Buddha e la domanda irriverente riguarda la prova costume. Qualcuno commenta: “Assolutamente sei pronto per PROVA COSTUME CARO BUDDA MA LO DEVI DIRE😁😁😁😁”.

Fiorello, ironia sull’attualità

Spazio anche alle notizie di attualità con l’apertura dei primi campi di curling nell’area del Colle Oppio, accanto al Colosseo. Fiorello commenta ironicamente: “Il curling al Colosseo è come la gricia a Bolzano”. E aggiunge: “Però magari un giorno la squadra romana di curling vincerà pure i campionati”.

Fiorello e Fabrizio Biggio tornano con La Pennicanza mercoledì 27 maggio alle 13.45 su Rai Radio2 e sul canale 202 del digitale terrestre. Alle 7.10 su Rai 2 con La Mattinanza.