Fiorello a La Pennicanza lancia uno scoop incredibile. E non manca la polemica

Fiorello inaugura la settimana della Pennicanza con uno scoop incredibile: "Amadeus torna in Rai". E poi a lui spetta il premio del miglior assente in tv

Seconda settimana per La Pennicanza con Fiorello e Biggio in gran forma su Rai Radio 2. Lo showman lancia lo scoop del momento sul ritorno di Amadeus in Rai e lancia una frecciatina polemica: “Io miglior assente della tv“.

Fiorello e lo scoop sul ritorno in Rai

La puntata del debutto di Radio2 Radio Show – La Pennicanza era iniziata con la telefonata di Amadeus. Così, la prima puntata della seconda settimana, andata in diretta il 26 maggio, si è aperta con uno scoop su Amadeus e il suo possibile ritorno in Rai.

Fiorello infatti ha chiamato il caro amico Amadeus e lo ha inquadra in visual radio, sul canale 202: “Guardate, il ritorno di Amadeus in Rai! Sei tornato in Rai per mezzo minuto! Adesso non è che ti dobbiamo qualcosa?”, scherza con lui lo showman.

Fiorello, non manca la nota polemica

Fiorello non risparmia l’ironia e lancia il suo commento sui Tv Talk Awards di Rai3: “Sono uscite le nomination… e io niente! È perché sono stato fermo? Sì, ma dovevo essere candidato per ‘Miglior assente dalla TV’. Avrei vinto io!”.

Ma l’apertura della puntata è dedicata al grande Mike Bongiorno, perché il 26 maggio lo storico presentatore avrebbe compiuto 101 anni. Fiorello lo imita rievocando il programma “Genius – Il campionato dei piccoli geni”. Tra i fan della Pennicanza qualcuno commenta: “Ormai Mike è sempre nel ❤️ di Fiorello..Mi ricordo quando a Viva Radio 2 lo chiamava tutti i giorni..Quante risate 😂😂”. Ancora: “Sempre dolcissimo ed affettuoso Fiorello con Mike. Bellissimo l’omaggio che gli ha fatto”; “bravissimo Fiorello❤️❤️❤️❤️”. Ed è tutta una esplosione di cuoricini sul profilo Instagram di Fiorello.

Fiorello, esplosione di ironia dal Papa a Macron

Ma alla Pennicanza c’è spazio anche per commentare l’attualità. Si comincia con una scena di ordinaria follia romana con protagonista… Papa Leone: “A Roma il Papa si sveglia, chiama il garage, prende la papamobile ed esce. E quando esce… si blocca tutta Roma! Sembra un Gran Premio, i vigili gridano ‘non si passa, c’è il Papa!’. Ieri poi ha detto: ‘A regà, io so romano’. E istintivamente ha parcheggiato la papamobile in terza fila!”.

Si passa poi a Mancron schiaffeggiato in mondo visione da sua moglie Brigitte. Commenta Fiorello: “Mi imbatto nel video virale di Macron… schiaffeggiato dal marito. Scusate, volevo dire dalla moglie: Brigitte. Guardatelo, è incredibile. Si vede solo la mano di Brigitte: ha le nocche che sembrano cinque nocciole. Macron ha detto ‘stavamo scherzando’… ma si è vista la cinquina!”.

E infine: “In Texas ora c’è l’obbligo di esporre i 10 comandamenti in classe…”. Ma secondo Fiorello anche in Rai non sono da meno: “Ne hanno aggiunti tre! ‘Non desiderare la poltrona d’altri’, ‘Non nominare De Martino invano’, e soprattutto: ‘Onora Meloni e Crosetto’”.

La Pennicanza, dove e quando seguirla

Radio2 Radio Show. La pennicanza è in diretta radiofonica su Rai Radio2 dal lunedì al venerdì dalle ore 13.45 alle 14.30, anche in visual sul canale 202 del Digitale terrestre e in diretta streaming su RaiPlay e RaiPlay Sound. In onda anche la mattina successiva al giorno della puntata su Rai Radio2, dalle ore 7.00 alle ore 7.30 (orario prime time radiofonico) con una versione ridotta con “Il meglio di” intitolata La sveglianza. Inoltre, sono disponibili su RaiPlay tutte le puntate on demand. I social di @rairadio2 seguono infine lo show e il backstage del programma.