Fiorello e Affari Tuoi: “Ma sono tutti contro lui”. E cresce la protesta

Fiorello vola con la sua Pennicanza, in onda dalle 13.45 su Rai Radio 2, nemmeno una settimana di messa in onda e non si fa altro che parlare di lui, Biggio e della sua ironia pungente che non risparmia nessuno, soprattutto la Rai. Altro che le interviste graffianti di Francesca Fagnani. E ancora una volta al centro delle sue notizie irriverenti ci sono Stefano De Martino e Amadeus.

Fiorello, la proposta alla Rai: Benigni legge De Martino

Dopo la telefonata ad Amadeus, la critica sulle repliche della Rai e la frecciatina ad Affari Tuoi, Fiorello nella puntata del 22 maggio de Radio2 Radio Show. La Pennicanza ritorna sulla questione Stefano De Martino e i tentativi di sabotare il programma di Amadeus.

Fiorello: “Pare che la Rai volesse allungare ‘Affari Tuoi’ di De Martino per contrastare Amadeus… ma hanno smentito, quindi tutto tranquillo!”, rivela lo showman commentando in questo caso una notizia vera. Ma non può mancare l’ironia sulla questione: “Mi arriva un’agenzia: Sanremo spostato a fine giugno! Carlo Conti: ‘Il 25 faremo la finale…’. Ma come, la stessa sera del programma di Amadeus! Ma non è finita: ‘Gesù ospite da Fazio!’… anche lui in onda in contemporanea con Amadeus. Ma sono tutti contro di lui!”.

La gag continua con una telefonata a Stefano Coletta, dirigente Rai, per verificare un’altra ‘voce’: “Rai1 presenta ‘Roberto Benigni legge Stefano De Martino‘, l’11 giugno, anche qui in contemporanea col Ragionier Sebastiani! Ma è vero?”. E Coletta sta al gioco: “Non confermo la sovrapposizione, ma l’idea che Benigni legga De Martino è affascinante!”.

Fiorello, la finta telefonata dal carcere

Altro momento cult della puntata la (finta) telefonata dal carcere di Poggioreale con il “fake?” sindaco di Sorrento dopo lo scandalo delle mazzette nascoste in un biliardo e in un panettone: “Ingiustizia: oggi non si può nemmeno più girare con 6mila euro in tasca! Siamo in democrazia, io i soldi li metto dove voglio! Ma finirà tutto in una bolla di sapone? Sì, ma ci stanno i soldi in una bolla di sapone?”.

In chiusura, la ciliegina sulla torta: il saluto di Renzo Arbore a Fiorello, che in apertura di puntata lo aveva omaggiato leggendo alcuni titoli di giornale sui 40 anni della trasmissione cult “Quelli della notte!”. “So che avete parlato di me, addirittura bene!”, il messaggio dell’artista. E in studio parte subito l’applauso.

Fiorello, quando va in onda La Pennicanza

L’appuntamento con La Pennicanza è su Rai Radio 2 dalle 13.45. Ma anche la mattina successiva al giorno della puntata, dalle ore 7.00 alle ore 7.30 (orario prime time radiofonico) con una versione ridotta con “Il meglio di” intitolata La sveglianza. Inoltre, sono disponibili su RaiPlay tutte le puntate on demand. I social di @rairadio2 seguono infine lo show e il backstage del programma.

Fiorello pensa alla domenica in tv e la protesta dei fan

Mentre Fiorello è in radio pensa già a cosa potrebbe fare in tv e arriva l’idea in diretta streaming su Instagram di un programma dopo Domenica In. Anche perché “Mara Venier non ha più voglia” e così: “Avevo pensato pure a una Domenica In, un dopo Venier, quando Mara non ha più voglia. La domenica si possono fare belle cose, hai tutta la settimana per preparare e poi la domenica fai il grande spettacolo. La domenica quasi quasi mi piacerebbe”.

In effetti, i fan di Fiorello vorrebbero rivederlo in tv e protestano su Instagram: “Io rivoglio Viva Rai 2 anche se fosse sul 3 😂 al mattino c’era un po’ di sana e genuina allegria 👏 ora invece 😢😢😢”, “La terza stagione di VivaRai2 di domenica sarebbe qualcosa di magico. Pensateci seriamente 🙏♥️”, “Sei veramente forte Fiore!.io voto per viva rai 2.o cmq un programma per strada! Tu a contatto con il pubblico sei troppo forte!!!”.