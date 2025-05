Fiorello a La Pennicanza punzecchia la Rai: “Accanimento terapeutico”. Dalla Fagnani mai

Fonte: Getty Images Fiorello con Biggio

Fiorello torna a lavorare e il successo è assicurato. Lo showman ha dato il via a un nuovo programma radiofonico, Radio2 Radio Show – La Pennicanza, su Rai Radio 2, con l’immancabile Fabrizio Biggio. E già all’esordio punzecchia la Rai per il suo palinsesto di repliche. Mentre, in attesa della nuova puntata, guardando Belve di Francesca Fagnani confessa che non ci andrà mai.

Fiorello, frecciatina alla Rai: il palinsesto di repliche

Chiuso il capitolo Viva Rai 2, Fiorello ha dunque debuttato con una nuova avventura radiofonica. La puntata d’esordio, il 19 maggio, ha sorpreso piacevolmente tutti, perché la trasmissione non era stata annunciata. Ovviamente Fiorello non poteva non coinvolgere il suo amico Amadeus con una chiamata telefonica in diretta. “Buongiorno, menomale che si è presentato così. Sa che lei è il nostro Voldemort, lei è Voldemort della Rai. Provi a dire Amadeus“, ha scherzato Fiorello in diretta al telefono con l’amico di sempre. “Sicuro? Lo dico? Ciuri, sono Amadeus”.

Ma le frecciatine alla Rai non sono mancate nella puntata successiva, quella del 20 maggio, dove il presentatore fa notare che l’estate è alle porte e questo significa che presto sulla tv di Stato andranno solo le repliche. “L’estate è alle porte e per Fiorello non ha dubbi: “In Rai inizia la stagione delle repliche!”. E così, lo showman presenta il palinsesto: “Lolita Lobosco 3, Imma Tataranni 3, Don Matteo 13, Un Professore 2… ma questo è accanimento terapeutico!”.

La puntata prosegue con alcune riflessioni sul cinema, d’altro canto è il momento di Cannes. Così, Fiorello ha parlato del tax credit nel mondo del cinema: “La cultura va incentivata, altrimenti questo Paese diventa arido. Se fai un biopic su Adam Bodor incassi 1 euro, ma va fatto. Però serve anche autocritica: tra noi ci sono stati truffaldini che hanno girato film solo per prendere i soldi. Lo sappiamo tutti, è successo. Fermiamo chi truffa!”.

A rafforzare il messaggio, ecco una chiacchierata al telefono con il “fake?” Gabriele Muccino: “Il tax credit? È una vergogna! Ci sono film che incassano poco, è vero, ma la gente va al cinema solo per i popcorn!”. E sul tema del ‘maccartismo’, il ‘regista’ si espone: “Ma io sono comunista, certo! Pensate che il mio cane si chiama Elio, come Elio Germano!”.

Fiorello a Belve

La sera prima della terza puntata de La Pennicanza, in onda il 21 maggio dalle 13.45 su Rai Radio 2, Fiorello e Biggio commentano l’intervista di Michele Morrone a Belve.

Rosario fa notare che Morrone ha dato “della vecchia” a Francesca Fagnani. E poi prova a rispondere al posto dell’attore. Qualcuno nei commenti di Instagram scrive: “Madonnnnna mia😍 altro che Morrone❤️”. A questo punto Biggio gli chiede perché non va ospite dalla Fagnani, ma Fiorello non è convinto: “Mi farebbe dire cose che non dovrei dire”.

I fan sono già in delirio e scrivono: “Uniciiiiiii😍😍😁😁😁😁👏👏👏👏👏👏👏grazie per la COMPAGNIA DI STASERA CON IL VOSTRO BUONUMORE😁😁🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏”; “Fiore ma quanto mi sei mancato!!!😍😍”; “Quanto ti voglio bene Fioreeeeeee”.

Anche se in molti vorrebbero vederlo in tv e non solo in radio. Ma per il momento bisogna accontentarsi, anche perché per ora Fiorello e Biggio sono su Rai Radio 2 fino a venerdì, poi si vedrà.