Fiorello a La Pennicanza non perdona: “Una mancanza incredibile”

Ufficio stampa - La Pennicanza Fiorello e Biggio a "La Pennicanza"

Fiorello e Fabrizio Biggio hanno condotto la puntata di mercoledì 28 gennaio de La Pennicanza. E anche questa volta si sono occupati delle notizie del giorno, a cominciare dalla situazione disastrosa in cui si trovano alcune zone della Sicilia a causa del maltempo. Ma non sono mancati argomenti decisamente più leggeri che riguardano il mondo dello spettacolo. Il personaggio del momento è Tony Pitony e dunque di lui si è parlato. E poi Fiorello ha denunciato una dimenticanza imperdonabile: lui e Biggio si sono scordati di fargli gli auguri di compleanno.

Fiorello, la situazione gravissima in Sicilia

Fiorello apre, come è ormai solito in questi giorni, con un pensiero per la Sicilia e le zone colpite dal maltempo: “Non molliamo la presa – le sue parole -. Oggi il pensiero va a Niscemi, quello che sta succedendo lì è più di una tragedia. Le immagini sono spaventose: bisogna agire, servono soldi… perché quelli che sono stati stanziati finora sono pochi. Ma si sono sbagliati, lo so! La situazione peggiora di giorno in giorno e vogliamo continuare a ricordarlo, perché il momento è davvero bruttissimo”.

Moltissimi i messaggi sui social per ringraziare Fiorello del suo sostegno nei confronti della Sicilia: “Grande ciuriiii sei un grande uomo 😍😍😍”; “Evvivaaaa Fiorello ❤️❤️❤️❤️👏👏👏👏”.

Fiorello, Tony Pitony è la star del momento

Dopo la videochiamata di ieri, si torna a parlare di Tony Pitony, la star misteriosa che Fiorello ha contribuito a consacrare: “Mia mamma ieri ha sentito ‘Donne Ricche’ e vuole il testo scritto, per leggerlo meglio – ironizza lo showman -. Gli avevo detto che io l’avrei portato sul palco di Sanremo… ed è successo! Tony duetterà con Ditonellapiaga. E lo abbiamo detto prima noi!”. I fan de La Pennicanza sono in visibilio, hanno già detto che vogliono Tony e Fiore al Festival.

Sempre in tema musicale, lo showman celebra anche i grandi classici con una cover personale di Rimmel: “È un omaggio a Francesco De Gregori, che festeggia i 50 anni di questa canzone. È vero che è un brano che ‘non si può toccare’, ma per me le canzoni sono di tutti… e il principe De Gregori è felice se si cantano le sue canzoni!”.

Fiorello, dimenticanza imperdonabile

Fiorello non si perdona l’incredibile dimenticanza nei confronti di Vincenzo Mollica e in diretta fa “mea culpa”: “Ieri abbiamo bucato la notizia“. Ma con il messaggio affettuoso al giornalista: “Ieri abbiamo dimenticato il compleanno di Vincenzo Mollica! Io gli auguri glieli ho fatti, ma non ne abbiamo parlato in puntata. Lui è felice, contento e ci verrà a trovare. Ricordo ancora quando venne a VivaRai2… fu davvero un momento incredibile”.

Fiorello e Fabrizio Biggio tornano con La Pennicanza giovedì 29 gennaio alle 13.45 su Rai Radio2 e sul canale 202 del digitale terrestre.