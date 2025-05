Fiorello torna in onda con Biggio dopo un anno. La telefonata di Amadeus: “In Rai sei come Voldemort”

Fonte: Ansa Fiorello e Amadeus

Il dopo pranzo degli italiani non è mai stata così accogliente. Dopo un anno di silenzio televisivo, Rosario Fiorello è tornato a fare quello che gli riesce meglio: stuzzicare l’umore del pubblico con la sua verve travolgente. Il capitolo Viva Rai2! è archiviato, ma accanto a lui, come una spalla ben oliata e affiatata, torna Fabrizio Biggio. L’atmosfera è la stessa che ci aveva conquistato: veloce, giocosa e intelligente. Fiorello non ha perso un colpo. Anzi, sembra più ispirato che mai. È bastato il primo buongiorno per far capire che la pausa non ha scalfito la sua intelligenza creativa. E Radio2 Social Club, con Ema Stockholma e Luca Barbarossa, è stata il teatro in cui presentare La Pennicanza, il nuovo show radiofonico di Radio2 al via dalle 13,45 del 20 maggio.

La telefonata di Amadeus

“Buongiorno, menomale che si è presentato così. Sa che lei è il nostro Voldemort, lei è Voldemort della Rai. Provi a dire Amadeus“, ha scherzato Fiorello in diretta al telefono con l’amico di sempre. “Sicuro? Lo dico? Ciuri, sono Amadeus”. Una battuta, certo, ma anche un colpo da maestro. Con la solita leggerezza solo apparente, Fiorello ha centrato uno dei temi più discussi del momento: l’uscita di Amadeus dalla Rai e il suo approdo a Nove, terreno fertile per lasciar attecchire nuovi stimoli e sperimentare una diversa libertà editoriale.

Il tono è affettuoso, da vecchi compagni di banco, come sempre. Ma la frecciata non manca, soprattutto quando si tratta di sottolineare gli ascolti poco soddisfacenti fatti registrare in questi primi mesi di presidio su Discovery. Ma Amadeus non ci casca e rilancia: “In questo momento mi trovo nel camerino. È chiaramente un camerino modesto, dal 3% di share”, ha ironizzato Sebastiani, che si è anche presentato come Geometra Sebastiani ricordando pure a Fiorello di aver appena compiuto 65 anni. “65 è quanto facevi di share quando eri in Rai. Lo sai che in Rai ti vogliono bene. Se dovessi avere un ripensamento, sai che le porte sono sempre aperte”, ha aggiunto.

Il legame con Fabrizio Biggio

Fiorello e Biggio funzionano. Non per caso e non per strategia, ma perché il loro feeling è sincero. La loro chimica è quella di due amici che si divertono davvero insieme, e il pubblico lo percepisce. E in un momento in cui sembra tutto costruito a tavolino, questa spontaneità vale moltissimo. Biggio, ex Iena e attore dallo spirito irriverente, non ha paura di mettersi in gioco. E Fiorello, da veterano, lo lascia respirare, lo stuzzica e gli dà spazio.

Il risultato è qualcosa che scorre in maniera naturale, fatta di gag, di battute che sembrano nate lì per lì – e in parte lo sono – ma che si inseriscono in un ritmo perfetto. È uno spettacolo vivo, che nasceva ogni mattina con il pubblico e per il pubblico. E che ora torna di pomeriggio, all’ora della pennica: “Perché si chiama così? Perché a quest’ora di solito mi faccio una pennica“, ha spiegato, poi ha ancora scherzato sul ritorno in Rai, “Noi siamo qui perché siamo raccomandati, abbiamo santi in paradiso”.