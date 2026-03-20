Fiorello a La Pennicanza smonta il Grande Fratello Vip: “Aspettate le docce”

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Ufficio stampa - La Pennicanza Fiorello a "La Pennicanza"

Fiorello e Fabrizio Biggio chiudono la settimana de La Pennicanza con la puntata di venerdì 20 marzo dove a sorpresa chiama Amadeus, giudice di Amici. E a proposito di Mediaset, lo showman ne approfitta per lanciare una frecciatina ironica al Grande Fratello Vip.

Fiorello, la videochiamata di Amadeus

Fiorello apre la puntata con una videochiamata a sorpresa con Amadeus: “Da sabato farò il giudice ad Amici”, annuncia. Fiorello non perde tempo: “Attenzione, perché se dovesse passare il sì, dovresti separare la carriera tra giudice e conduttore!”.

Fiorello e l’improbabile Mattarella

Spazio poi alla politica con lo showman che commenta la recente visita di Sergio Mattarella a Salamanca, dove ha ricevuto una laurea honoris causa alla presenza del re Felipe VI: “Ma come l’hanno vestito?”.

Parte quindi la gag con la telefonata del Presidente: “Sono fortemente contrariato. Ma vi sembra possibile che un Presidente della Repubblica debba essere conciato in quel modo? Ma che simboli sono? Neanche quando ero picciotto nel pieno della mia goliardia mi sono conciato così! Prima mi hanno messo una mantella celeste come quella del barbiere… e il copricapo? Fatto all’uncinetto, sembravo il nonno dei Puffi!”. E ancora: “Mi hanno fatto mangiare l’Hornazo de Salamanca… una specie di casatiello con dentro tutto quello che si muove, avevo l’Etna nell’esofago. Evviva l’Italia, evviva Salamanca ed evviva i gastroprotettori!”.

Fiorello, frecciatine al Grande Fratello

Lo showman passa poi alla televisione: “Tutti ad attaccare il Grande Fratello… ma si scontrava pure con il nuovo Argentero! E poi le prime puntate non funzionano mai. Aspettate che partano le padellate, le scene di notte, le docce, le ravanate… lì poi funziona tutto!”.

In effetti, Fiorello aveva elogiato proprio a La Pennicanza il successo de Le libere donne, la fiction con Lino Guanciale in cui recita Biggio, perché aveva superato negli ascolti tv il reality di Mediaset che ha debuttato con Ilary Blasi lo scorso 17 marzo.

Infine Fiorello lancia lo scoop: “Mi è arrivata una chiamata da Aldo Vitali, il direttore di TV Sorrisi e Canzoni, mi ha mandato la copertina che deve ancora uscire e mi ha chiesto di non farla vedere a nessuno, si vede che non mi conosce… ma a me piace bruciare i post, ora la faccio vedere, fate screenshot e fatela girare!”

Fiorello e Fabrizio Biggio tornano con La Pennicanza lunedì 23 marzo alle 13.45 su Rai Radio2 e sul canale 202 del digitale terrestre. E alle 7.10 su Rai 2 con La Mattinanza.