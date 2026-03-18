Fiorello a La Pennicanza incredulo: “È successo l’inimmaginabile”

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Ufficio stampa - La Pennicanza Fiorello a "La Pennicanza"

Fiorello ha condotto la puntata di mercoledì 18 marzo de La Pennicanza, la prima dalla messa in onda de La Mattinanza. Ma l’attenzione è tutta puntata su Fabrizio Biggio che ha realizzato un record incredibile, quello di battere negli ascolti tv il Grande Fratello Vip con la serie Le libere donne. E non sono mancate le frecciatine velenose al reality di Mediaset, dove sono andati in scena già nella prima puntata litigi clamorosi.

Fiorello, la notizia incredibile

Fiorello apre La Pennicanza celebrando Biggio: “Ieri è successo l’inimmaginabile: questo uomo, sempre al mio fianco, e gli altri della fiction ‘Le libere donne’ hanno vinto la sfida degli ascolti randellando il Grande Fratello e Canale 5! The winner is… Fabrizio Biggio!”.

Poi entra Biggio che emozionato commenta: “Volevo dedicare questo premio alla mia famiglia, a quelli che hanno sempre creduto in me, e anche a te… e salutare tutti gli amici di Mediaset!”. Subito Fiorello commenta: “Ora è il momento di ritirarti… vai sul Nove!”.

Fiorello, arriva Kimi Antonelli (ma è un fake)

Spazio poi ai motori con il fenomeno del momento: “Kimi Antonelli, baby della Formula 1, ha solo 19 anni… io a quell’età a stento guidavo il triciclo!”.

Parte l’effetto pista e arriva il finto Kimi Antonelli: prima sfreccia senza riuscire a parlare, poi il collegamento con voce da bambino: “Sono proprio io! Sulla macchina mi hanno fatto mettere l’adesivo ‘bambino a bordo’… ho vinto il Gran Premio ma la mamma si è arrabbiata, dice che vado troppo forte! Le Ferrari? Le vedo dallo specchietto e gli faccio una pernacchia… lo so che non è sportivo, ma io sono un bambino”.

Fiorello, la telefonata improbabile di La Russa

Dopo aver invitato la ‘famiglia nel bosco’ al Senato, un fake Ignazio La Russa interviene telefonicamente a La Pennicanza: “Scusate, democraticamente devo interrompervi per chiarire il concetto. L’argomento è delicato. Ho deciso di invitare la famiglia nel bosco e nessuno mi deve scassare, io faccio quello che voglio. Anche io andrò a trovarli, ho già comprato delle mimetiche per i bambini. Porterò anche la Barbie Meloni e il Ken Crosetto, alto 1 metro e mezzo, ho fatto fatica a farlo entrare nel cingolato.” E non manca occasione per un’altra gag: la regia mostra una “notizia” su Roberto Benigni, ma è chiaramente uno scherzo, visto che è stata ripescata con ironia dal passato, un referendum del 2016.

Fiorello sui litigi al Grande Fratello Vip

Nel mirino il gossip televisivo: “Ho letto del litigio tra Alessandra Mussolini e Selvaggia Lucarelli al Grande Fratello Vip… io non pensavo potesse succedere! La Mussolini è la persona più tranquilla del mondo. Se cerchi su internet la descrizione è ‘quieta, mite, dolce, posata…’. Selvaggia, ti faccio un appello: come hai fatto a farla arrabbiare?”.

Gran finale con la telefonata a Mediaset: “Pronto? Grazie, ma non compro niente… non si sente, siete in galleria? Questa è la segreteria del presidente, siete pregati di non lasciare messaggi perché non vi ho autorizzati a parlare”. E Fiorello chiude: “Gli brucia, ehhh”.

Fiorello e Fabrizio Biggio tornano con La Pennicanza giovedì 19 marzo alle 13.45 su Rai Radio2 e sul canale 202 del digitale terrestre. Mentre alle 7.10 su Rai 2 va in onda La Mattinanza con contenuti inediti.