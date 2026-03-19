Fiorello a La Pennicanza chiede scusa in diretta: “Giusto riconoscere i propri errori”

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Ufficio stampa - La Pennicanza Fiorello a "La Pennicanza"

Fiorello e Fabrizio Biggio hanno condotto La Pennicanza. La puntata di giovedì 19 marzo è ricchissima e non solo perché è la Festa del Papà. Infatti, in trasmissione arrivano due videochiamate clamorose, quella di Kimi Antonelli (quello vero questa volta) e quella di Antonella Clerici. E tra queste lo showman ha chiesto scusa in diretta a Roberto Benigni.

Fiorello e l’elogio ai papà

La Pennicanza si apre con un’ode speciale e divertente di Fiorello nel giorno della Festa del Papà: “L’uomo sempre nel posto sbagliato al momento sbagliato. Quello che nella scala gerarchica familiare viene dopo il cane e, ove ce ne fosse uno, il gatto. Quell’uomo che sa come si prendono le decisioni importanti (‘io? Chiedi a mamma’); che sa essere duro ma anche dolce e con il polso fermo (‘adesso basta, sennò lo dico a mamma’); che sa fare squadra con la mamma (‘per me va bene, mamma non vuole’); e che quando va a scuola gli dicono ‘la prossima volta venga accompagnato da sua moglie’. Il papà è quell’uomo che quando capisce come fare il papà… è già diventato nonno!”

Fiorello chiede scusa a Benigni

Fiorello chiede poi scusa a Roberto Benigni dopo una gag di ieri: “Abbiamo preso una cantonata, abbiamo letto un articolo in cui si diceva ‘Benigni vota sì’ ma era una bufala e ci siamo cascati. Ho avuto il piacere di parlare con lui al telefono, non si è espresso pubblicamente ed è giusto riconoscere i propri errori”.

Fiorello, la videochiamata del vero Kimi Antonelli

Poi, ampio spazio allo sport. Dopo averlo annunciato, dopo aver parlato con quello fake, in collegamento in videochiamata oggi c’è un ospite davvero speciale: Kimi Antonelli, reduce dalla sua prima vittoria in carriera in Formula 1.

Il pilota bolognese ripercorre le emozioni di domenica: “Il momento più teso? La partenza, ma anche gli ultimi giri sembrano sempre i più lunghi del mondo. I complimenti che non mi aspettavo? Quelli di Lewis (Hamilton, ndr), era davvero stracontento per me”.

Poi, due parole anche per l’amico Jannik Sinner: “Più forte lui al volante o io a tennis? Il mio rovescio è pessimo, il dritto più o meno c’è… però so che Jannik si allena anche in go-kart! Vederlo prima o poi su una F1? Difficile, ma in una biposto si potrebbe fare un giro!”. In chiusura, un pronostico sul derby europeo Roma-Bologna: “Spero nella vittoria del Bologna… dico 1-0 per noi, ma che vinca il migliore!”

Fiorello, chiama Antonella Clerici

Non è però l’unico collegamento speciale: in videochiamata a sorpresa c’è anche Antonella Clerici, con un messaggio per Biggio. “Ho visto tutta la fiction ‘Le libere donne’ e sono rimasta veramente colpita dalla sua bravura! È fantastico, con la sua ironia e simpatia, in un ruolo anche di alleggerimento di una situazione drammatica”. Biggio, visibilmente emozionato, risponde: “Grazie, conserverò questo messaggio tra le mie cose più care”.

Fiorello, chiamata surreale al presunto figlio di Celentano

La puntata si arricchisce poi di telefonate e brevi collegamenti surreali. Fiorello chiama prima il presunto figlio di Adriano Celentano: “Noi abbiamo una cellula che fa i silenzi, una che dice ‘sei forte’. Il DNA non mente. Abbiamo un’associazione, l’API, Associazione Presunti Italiani”. E gli altri ‘presunti’? Eccoli, subito serviti: dal presunto figlio di Gianni Morandi (“Quattordici Antonio”) a quello di Al Bano, a scatenare le risate generali.

Poi, la nuova rubrica “Cinque Secondi” con Bruno Vespa. Un segmento, forse, troppo breve: “Buongiorno, benvenuti ai Cinque Secondi, oggi parleremo di…”, le parole del (fake) Vespa bruscamente interrotto dal jingle della sigla. Infine, la surreale telefonata in diretta di Piersilvio Berlusconi che ‘convoca’ Fiorello in Mediaset: “Stiamo procedendo con la creazione di un nuovo programma su misura per lui. Il titolo lo abbiamo già: ‘In girello con Fiorello’!”.

Fiorello e Fabrizio Biggio tornano con La Pennicanza venerdì 20 marzo alle 13.45 su Rai Radio2 e sul canale 202 del digitale terrestre. E con La Mattinanza alle 7.10 su Rai 2.