Capelli bianchi ma curati, come Letizia di Spagna

Da anni la Regina ha smesso di coprire completamente i capelli grigi. Ma la sua chioma appare comunque lucente e sanissima: ecco i suoi segreti di bellezza

Scrive per necessità e passione. Ama le storie degli altri, famosi e non, leggerle e raccontarle

Getty Letizia di Spagna, aprile 2026. Particolare dei capelli

Nel post lockdown la consorte reale di Spagna ha deciso di dare una svolta al suo hair look. Dal 2021 infatti Letizia di Spagna ha detto addio alle tinture permanenti, mostrando con naturalezza i suoi capelli bianchi. Da quando è sotto i riflettori Letizia Ortiz non ha mai avuto timore di cambiare, né colore né taglio. Alla Zarzuela ci è arrivata con i capelli biondi mesciati, l’abbiamo vista virare poi su una base più castana, accentuare il ciuffo, sfoggiare un audace caschetto, provare l’ultra liscio e poi farsi i boccoli e le onde. Da qualche anno a questa parte è tornata a prediligere il lungo poiché si presta al raccolto che ama molto, che sia coda, mezza coda o chignon.

Al di là delle lunghezze, una cosa oggi è certa: la reina non ha più nessuna intenzione di nascondere completamente i capelli grigi. Questo non vuol dire che non curi la suo chioma, al contrario. Il capello grigio infatti oltre a essere più “grosso” è anche più crespo, motivo per cui la la moglie di Re Felipe fa ricorso a trattamenti hair gloss, che donano estrema lucentezza. Probabilmente si affida a gloss castani, tinte che mascherano ma non coprono completamente i bianchi.

L'Orél Paris trattamento laminazione glicolico Capelli più brillanti fino a 10 shampoo

Secondo alcuni esperti del settore, Letizia di Spagna potrebbe fare uso di colorazioni bio a base di fanghi, che grazie a pigmenti naturali non coprono i grigi ma regalano lucentezza e volume. I fanghi sono anche un ottimo trattamento per il cuoio capelluto.

Sebbene ami sfoggiare delle evidenti ciocche bianche, di recente la regina ha scelto di mitigarle. Eccola a un evento pubblico tenutosi il 14 aprile 2026, possiamo vedere che i suoi capelli visibilmente più scuri rispetto a qualche giorno prima, senza rinunciare a qualche filo bianco. Del resto anche a noi pare troppo presto per passare a un chioma completamente grigia come ha fatto invece un’altra testa coronata: Carolina di Monaco, che ha decisamente qualche anno in più di lei.

Getty

Per una colorazione naturale un’altra alternativa sono le erbe tintorie per i capelli. Prendiamo l’henné castano: può coprire in parte i capelli bianchi (questo ovviamente dipende anche da quanti se ne hanno), motivo per cui a volte si consiglia di fare più di un passaggio. In ogni caso un buon prodotto a base di henné al di là del colore, va a nutrire e rinforzare i capelli, donando corpo e lucentezza.

Henné Saponaria Trattamento capelli colore castano