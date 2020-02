Il dolore di Valeria Bigella: “Aspettavo un figlio da Alessio Bruno, ma l’ho perso”

editato in: da

Valeria Bigella racconta per la prima volta il dramma dell’aborto vissuto quando era legata ad Alessio Bruno. A tre anni da Temptation Island, programma che le ha regalato il successo, l’imprenditrice è ancora molto amata dal pubblico. Ospite di Rivelo, programma condotto da Lorella Boccia, Valeria ha parlato del suo legame ormai finito con Alessio e del dolore vissuto in passato.

“È una cosa che mi ha anche un po’ segnato – ha confessato a Lorella Boccia -. Il primo anno che stavo con Alessio, ho avuto un aborto spontaneo. Aspettavamo un figlio. È una cosa che un po’ mi ha traumatizzato. Prima lo volevo quel bambino, col senno di poi ti dico… evidentemente era destino. Mi rendo conto che ero tanto tanto giovane, magari anche un po’ immatura per affrontare un discorso così. A mia madre non l’ho detto… lo sta scoprendo adesso”.

Un amore, quello fra Valeria e Alessio, finito a Temptation Island. Dopo l’addio però gli ex sono rimasti amici e la Bigella ha risentito Bruno dopo i suoi problemi con la giustizia. “Quella con Alessio è stata la storia più importante della mia vita – ha ammesso lei -, credevo davvero tanto in quell’amore. Oggi non sono più innamorata”.

Valeria ha anche parlato del suo rapporto con Sara Affi Fella, ex protagonista di Temptation Island e tronista di Uomini e Donne. Le due erano molto amiche fino a quando la modella venne coinvolta in uno scandalo e Valeria scoprì che le aveva mentito. “Per me era un’amica, come una sorella – ha spiegato a Rivelo -. Per lei no. Quando stava a casa mia… diceva tante cavolate. “Sto al telefono con …” mi diceva, poi ho scoperto che non era al telefono con quella persona, ma con l’altra. Vuoi sbagliare con gli altri? Fallo, nessuno ti giudica, nemmeno mi interessa. Però non farlo dentro casa mia!”.