“Temptation Island”, svelata la prima coppia: tutto quello che sappiamo su questa edizione

Fonte: IPA Filippo Bisciglia torna a presentare Temptation Island

Dopo due anni di pausa l’estate di Canale 5 torna ad essere ancora più caliente grazie a Temptation Island. Il programma, prodotto dalla Fascino PGT di Maria De Filippi, andrà in onda a partire da fine giugno e vedrà ancora una volta alla conduzione l’ex gieffino Filippo Bisciglia.

In attesa di vedere cosa combineranno i fidanzati e le fidanzate durante questa edizione, sulla pagina Instagram ufficiale della trasmissione è stata presentata la prima coppia che già ne promette delle belle.

Temptation Island, presentata la prima coppia: chi sono Gabriela e Giuseppe

Lo scorso anno i fan di Temptation Island sonno rimasti a bocca asciutta in quanto il reality show prodotto dal team di Maria De Filippi si è preso una pausa. Fortunatamente il programma più amato dell’estate sta per ritornare su Canale 5, dove dal 26 giugno prossimo andrà in onda l’undicesima edizione.

A quanto pare, le coppie protagoniste (tutte non famose) proprio in queste ore sono partite per il resort in Sardegna dove verranno divise in due distinti villaggi (uno per i fidanzati e l’altro per le fidanzate) e trascorreranno ventuno giorni in compagnia di ragazze e ragazzi single che metteranno duramente alla prova la loro fedeltà.

Intanto, sul profilo Instagram ufficiale di Temptation Island è stata presentata la prima delle coppie che ha deciso di mettersi in gioco quest’anno: Gabriela e Giuseppe.

A presentarsi è stata la stessa ragazza che ha raccontato: “Io e Giuseppe siamo fidanzati da sette anni. Per lui ho sacrificato tutto, amicizie, scuola e famiglia. Questo perché a lui dava fastidio anche se andavo a prendere il pane da sola”.

A quanto pare, però, la gelosia di Giuseppe non l’ha fermato da fare una stupidaggine che ha messo in crisi la relazione, come ha sottolineato la stessa Gabriela: “A gennaio del 2023 ho scoperto che lui si era iscritto di nascosto ad un sito di incontri perché il cretino per sbaglio l’ha fatto per sbaglio usando il mio numero di cellulare. Quindi un pomeriggio mi è arrivato un messaggio con scritto ‘ciao stasera allora ci dobbiamo vedere’”.

Sembra a questo punto palese che il motivo per cui questi due ragazzi hanno deciso di partecipare a Temptation Island è per testare la fiducia: riuscirà il donnaiolo Giuseppe (alias American boy, come si faceva chiamare sui siti d’incontri) a rimanere impassibile davanti alle bellissime single del villaggio dei fidanzati?

Cosa sappiamo dell’undicesima edizione di Temptation Island

Format che vince non si cambia: a meno che non vi siano sorprese dell’ultimo minuto sembra che l’undicesima edizione di Temptation Island si svolgerà esattamente come le precedenti. Durante le puntate fidanzate e fidanzati potranno monitorare i comportamenti delle loro dolci metà attraverso i video che Filippo Bisciglia – come da nove anni a questa parte – mostrerà loro durante i falò.

Ovviamente, qualora ragazzi o ragazze si avvicinassero ai single dei loro villaggi, sarà possibile chiedere per i rispettivi compagni un falò di confronto alla fine del quale potranno decidere se lasciarsi o risolvere la situazione.

Le riprese della trasmissione sono iniziate tra il 9 e il 10 giugno e dureranno tre settimane. Il programma quest’anno dovrebbe essere composto da quattro puntate (più una quinta dove rivedremo l’epilogo delle coppie rimaste insieme – e non a – qualche settimana dalla fine del loro percorso).

Per qualche tempo si è vociferato che tra le coppie che avremmo visto sbarcare sull’ormai iconica spiaggia del Resort Is Morus Relais a Santa Margherita di Pula (in Sardegna) ci potesse essere qualche volto di Uomini e Donne ma, almeno per ora, non c’è stata alcuna conferma in merito.

Per quanto riguarda i single, invece, sembra proprio che a sorpresa ex tronisti e/o corteggiatori di Uomini e Donne faranno parte del cast e non solo: rumor sempre più insistenti dicono che nel villaggio delle fidanzate uno dei tentatori sarà modello e influencer Gianluca Costantino, ex concorrente del GF Vip 6.

Per averne la conferma, o meno, non resta che sintonizzarsi lunedì 26 giugno prossimo a partire dalle 21,30 su Canale 5 per la prima puntata di Temptation Island.