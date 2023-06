“Temptation Island”, tra le coppie la bomba GF: le novità dell’edizione 2023

Temptation Island torna ad animare le serate di Canale 5 e le aspettative sono altissime. Il docu-reality delle coppie, giunto all’undicesima edizione dopo un anno di stop, promette il consueto format con qualche novità interessante e tutta da scoprire. Ad animare la discussione in queste ore è la fatidica domanda: quali saranno le coppie che parteciperanno al programma condotto da Filippo Bisciglia? Alcuni nomi sono trapelati e tra questi hanno fatto particolarmente scalpore quelli di due ex concorrenti del Grande Fratello: i due faranno parte del cast? Scopriamo insieme cosa si sa fino ad ora.

Temptation Island: Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro nel cast?

L’attesa per il ritorno degli amatissimi falò tra le coppie in crisi cresce di giorno in giorno. Chi si troverà davanti al fuoco a discutere della propria storia d’amore messa alla prova rimane però un mistero, anche se alcuni nomi, già noti ai fan dei reality Mediaset, hanno iniziato a circolare. Tra questi i più chi chiacchierati ci sono proprio i loro: Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, la coppia nata nelle stanze del Grande Fratello Vip 7, noti come “Oriele”. Ad alimentarle un’intervista rilasciata dai due al settimanale Chi, nella quale i due hanno parlato delle possibilità di creare un “punto di incontro” dopo le voci, confermate, di una crisi e di un allontanamento tra loro. Non sono pochi quelli che li vorrebbero rivede insieme, magari pronti a lavorare sulle forze e sulle debolezze della coppia.

Fonte: IPA/Getty Images

Per il momento però, ci spiace dirlo, sembra che la loro partecipazione a Temptation Island 2023 sia da escludere. A spegnere le speranze dei fan è stata Oriana Marzoli, che ha negato di aver ricevuto qualsiasi offerta: “No, non mi ha chiamato nessuno”. Per il momento, dunque, la presenza degli “Oriele” nel cast di Temptation 2023 rimane non confermata.

Le coppie del 2023

Come già accennato, non sono ancora noti tutti i nomi del cast dell’edizione del docu-reality di quest’anno. La ricerca degli autori, a metà maggio, puntava a trovare persone tra i 20 e i 35 anni, non sposati e senza figli in comune. Le coppie previste per la partecipazione al programma sono sette. E proprio qui sta la prima novità della nuova produzione: gli scorsi anni erano solamente sei. Ci sarà dunque una coppia in più a scaldare le serate Mediaset. L’autrice Raffaella Mennoia non ha né confermato né smentito la presenza sia di fidanzati vip che di fidanzati nip. Per ora, chiaramente, il gossip si concentra sui nomi dei più famosi. Dopo gli Oriele i più gettonati sono quelli di Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, il cui amore è nato ancora una volta nel corso dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip.

Per gli amanti del programma, niente paura: le dinamiche saranno sempre le stesse. I fidanzati e le fidanzate, infatti, dovranno convivere con tentatori e tentatrici per 21 giorni, in un resort della Sardegna. Le coppie che parteciperanno si metteranno dunque in gioco decidendo di mettere in gioco la propria relazione, tra lunghe settimane di filmati fino al falò finale di confronto, in cui le coppie decideranno se lasciare il resort insieme, oppure da single.

Quando inizia Temptation Island e le novità dell’edizione 2023

L’attesa è quasi finita: il reality show di Maria De Filippo condotto da Filippo Bisciglia torna in prima serata su Canale 5 a partire da lunedì 26 giugno 2023, mentre le registrazioni cominceranno il 9 giugno 2023. Non sembra che ci siano novità significative per l’edizione 2023: il numero delle puntate dovrebbe rimanere invariato. Se le cose dovessero rimanere così, il programma proseguirà per sei episodi divisi in altrettante settimane.

Il volto dell’edizione sarà anche quest’anno il conduttore Filippo Bisciglia (45 anni), ormai storico padrone di casa. Anche quest’anno si troverà a dover gestire le complesse vicende delle nuove coppie. A noi non resta che sederci comodi comodi in attesa che lo spettacolo abbia inizio.