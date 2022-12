GF Vip, Antonella Fiordelisi non perdona Oriana Marzoli. È ancora bufera in Casa

La tensione esplode al Grande Fratello VIP tra Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli. Al centro della polemica vi è Edoardo Donnamaria, con il quale l’influencer campana continua a litigare negli ultimi giorni.

La gelosia ha avuto la meglio su di lei, che ha visto il fidanzato abbracciare la bella Oriana: “Mi hai mancato di rispetto”. Lunedì notte vi è stato l’ennesimo duro confronto tra i due, che continua a vedere divisi i fan sul web.

Tutto questo ha portato a una decisione drastica. Antonella Fiordelisi sarebbe pronta a lasciare il letto che condivide già da un po’ con il fidanzato, il che ha aperto le porte al duro scontro con Oriana Marzoli.

Antonella Fiordelisi contro Oriana Marzoli

Antonella Fiordelisi ha perso le staffe contro Oriana Marzoli. Le ha detto di voler tornare a dormire nel “suo letto”, nel caso in cui le cose con Edoardo Donnamaria dovessero peggiorare. L’influencer venezuelana non si è però lasciata sfuggire l’occasione di uno scontro (uno dei tanti da quando è entrata al GF VIP).

“Il letto non è tuo e noi stiamo dormendo lì ormai da un mese”. Queste le parole della Marzoli, con Antonella che ha risposto in maniera ancor più piccata, sottolineando di non volerle concedere questa clip, ovvero visibilità gratuita grazie a una discussione.

La situazione era però già esplosa e irrecuperabile. Oriana l’ha infatti attaccata sul personale, di fatto insinuando che ad aver bisogno di clip per restare in gara sia proprio lei: “Stai facendo finta d’essere gelosa per una cosa che non c’è”.

Le frecciatine sono proseguite nel corso della giornata, con il daytime del GF VIP che ha mandato in onda lo sfogo dell’influencer venezuelana. A suo dire, la Fiordelisi sarebbe la concorrente più falsa di tutte. A sorpresa, ha tirato in ballo anche Ginevra Lamborghini, che in qualche modo si ritrova coinvolta anche in questa discussione.

“Sparlava di lei. Parlava sempre male di Ginevra e ora le sta simpatica soltanto perché sa che a me dà fastidio. Lei è troppo falsa”.

Antonella Fiordelisi gelosa: la risposta di Edoardo

Cosa accadrà tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria? I fan del GF VIP non possono fare altro che chiedersi quale sarà l’esito dei loro continui litigi. L’ultimo, in ordine temporale, ha visto l’influencer campana esplodere di gelosia a causa degli abbracci dati a Oriana Marzoli.

“Lei è una gatta morta e ora farà lo stesso con Onestini e Antonino”. Sembra però che il suo ragazzo abbia raggiunto il limite della sopportazione. È infatti arrivato a darle della pazza.

La situazione è degenerata quando lei ha detto d’essere pronta ad avere lo stesso tipo di attenzioni nei confronti degli altri uomini, scherzando proprio come la Marzoli. Edoardo non ha affatto preso bene questa provocazione: “Fai come ti pare ma scherzi con il fuoco. L’ultima cosa che voglio è farmi prendere in giro da te. Hai ancora il coraggio di dirmi che vuoi fare la scema con Antonino? Tu sei imbecille”.

In seguito lui ha provato a ragionare con la fidanzata, spiegando d’avere un’amicizia e null’altro con Oriana. Non sembra però esserci alcuno spazio di dialogo tra i due, almeno per ora. Lei ribadisce di non essere disposta a farsi mettere i piedi in testa da un uomo, mentre lui sbotta: “Tu sei questa? Una che rosica perché abbraccio una persona che mi sta simpatica? Quindi ti comporti di conseguenza, con strategia? Così non mi piaci”.