Edoardo Donnamaria, chi è suo padre e perché è famoso

Fonte: Ufficio Stampa Edoardo Donnamaria al GF Vip 7

Uno dei personaggi rivelazione di questa edizione del GF Vip è certamente il giovane Edoardo Donnamaria, volto di Forum che, seguendo le orme dell’amico Paolo Ciavarro ha deciso di cimentarsi con questa esperienza, anche per farsi conoscere dal pubblico. Divertente e irriverente, ha puntato gli occhi un po’ su tutti (ha candidamente ammesso di essere fluido), e negli ultimi giorni si è molto avvicinato a Antonella Fiordalisi. Sarà la prima coppia di questa edizione? Chissà, intanto sul web non si parla d’altro che di suo padre, Vincenzo Donnamaria, cantautore e grande appassionato della Roma.

Chi è Vincenzo, padre di Edoardo Donnamaria

Da quando Edoardo è entrato nella casa del Grande Fratello Vip, sul web si è iniziato a parlare del suo padre famoso, Vincenzo Donnamaria, che ha trasmesso la passione per la musica a suo figlio. Infatti, come mostrano i suoi profili social, l’uomo, un noto avvocato della capitale, è anche un cantautore, che ha debuttato “solo” nel 2013, già adulto, con l’album There’s a man, realizzato insieme ad altri artisti. Nel 2018 è stata la volta del suo primo disco da solista, Angoli della mente, mentre durante il lockdown nel 2020, ha intensificato il suo lavoro di scrittura e produzione musicale. Dopo il singolo La rumba del rombo, nel 2021 ha pubblicato una nuova versione del brano Lella, insieme a Edoardo De Angelis e Stelio Gicca Palli. Nel 2022 è arrivato Tu chiamale se vuoi citazioni, il suo più recente lavoro discografico.

Vincenzo è un grande appassionato della Roma, ma anche di viaggi.

Da Forum al “GF Vip”, il percorso di Edoardo

Nato il 16 gennaio 1994 a Roma, la carriera di Edoardo Donnamaria è iniziata nel 2017, negli studi di Forum. Era stato notato sul web dove, dopo la laurea in Giurisprudenza, aveva aperto un blog personale, nel quale parlava di temi di attualità e sociali. Non solo il programma di Canale 5, Edo, appassionato di musica come il suo papà, lavora come speaker radiofonico per Rtl 102.5 e Radio Zeta. E ovviamente, ha anche inciso un brano, 17, segnando il suo debutto in ambito artistico con lo pseudonimo Drojette.

Nel GF Vip, nel quale approda nel 2022, si fa subito notare per la sua simpatia, e per l’intraprendenza. Come? Edoardo si dedica ai massaggi, è molto estroverso, ama abbracciare i suoi compagni ed essere decisamente malizioso con loro: dai giochi con Giaele De Donà a Alberto De Pisis, con il quale inizialmente si è parlato di un vero interesse, da Elenoire Ferruzzi al bacio con Daniele Dal Moro. Fino al flirt, che pare stia nascendo, con Antonella Fiordalisi.

“Io da giorni non sto più accarezzando altri” ha affermato ieri il vippone, quando Alfonso Signorini gli ha fatto notare che l’ex schermitrice vorrebbe un rapporto esclusivo. “Non possiamo proprio andare d’accordo – ha aggiunto lei – gli piace troppo andare di fiore in fiore. Non tocca nessuna davanti a me, ma di certo lo fa quando non lo vedo”.

Prime gelosie all’interno della casa? Forse è un po’ presto per dirlo, tra i due non c’è stato ancora assolutamente nulla, se non un primo reciproco interessamento. Ma negli ultimi anni sono state tante le coppie nate nel programma, che resistono ancora fuori: Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro (che hanno persino invitato Alfonso Signorini al battesimo del loro bimbo), ma anche Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, e Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga.