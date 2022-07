Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, il battesimo del piccolo Gabriele con Alfonso Signorini

Fonte: IPA Clizia e Paolo Ciavarro genitori, le prime foto di Gabriele su Instagram

Il giorno tanto atteso è arrivato per Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. Come avevano preannunciato in una delle ultime puntate del GF Vip 6, il battesimo del piccolo Gabriele avrebbe avuto un padrino d’eccezione: ad avere questo onore è stato, infatti, il conduttore del reality, Alfonso Signorini, che è stato in qualche modo un “Cupido” per la coppia. Clizia e Paolo si sono conosciuti proprio all’interno della Casa più spiata d’Italia e da quel momento non si sono più lasciati, coronando il loro sogno d’amore e costruendo una bellissima famiglia.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, il battesimo di Gabriele ad Agrigento

Lunedì 25 luglio 2022 è stata una giornata importante per la famiglia di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. Grandi preparativi per celebrare il battesimo del piccolo Gabriele, nato lo scorso 19 febbraio portando una gioia immensa nella giovane coppia nata all’interno della Casa del GF Vip. Clizia e Paolo non vedevano l’ora di diventare genitori e così è stato: la loro storia d’amore è diventata sempre più intensa, cementandosi in un rapporto che ha fatto e continua a far sognare i tantissimi fan che li seguono sui social con affetto.

E proprio su Instagram la bella Clizia ha voluto condividere la frenesia e la felicità per il primo evento “importante” del piccolo Gabriele. Per l’occasione ha indossato uno splendido abito azzurro da vera principessa, con la chioma bionda sciolta in mille onde morbide e impreziosite da piccoli brillantini gioiello. Il resto lo hanno fatto i suoi occhi emozionati, raggiunti da quelli altrettanto felici del compagno Paolo, anche lui al settimo cielo.

Il battesimo del piccolo Gabriele si è svolto ad Agrigento, nella splendida cornice della Cattedrale di San Gerlando, alla presenza di amici e parenti e, ovviamente, degli entusiasti nonni Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi. Poi una grande festa in riva al mare al Lounge Beach Scala dei Turchi, uno dei luoghi più suggestivi di Sicilia.

Le parole di Alfonso Signorini al battesimo di Gabriele

Clizia Incorvaia è stata di parola. In una delle ultime puntate della scorsa edizione del GF Vip aveva fatto capolino negli studi di Cinecittà, per un ritorno in grande stile (e col pancione) nel reality che le ha fatto conoscere il suo grande amore, Paolo Ciavarro. La coppia si è avvicinata per la prima volta proprio nella Casa più spiata d’Italia nel 2020, quando Alfonso Signorini li ha scelti personalmente come concorrenti. E a lui, come promesso, è toccato l’onore di far da padrino al battesimo del piccolo Gabriele.

In un completo di lino bianco, arricchito da un variopinto foulard sui toni dell’arancione, il conduttore e giornalista ha speso parole bellissime per la coppia (e per il suo programma): “Questa è la dimostrazione che non solo il Grande Fratello è vero, al contrario di tutto quel che dicono, che è tutto scritto, che è tutta una sceneggiatura. Questa è la dimostrazione che è vita vera“.

Una giornata indimenticabile, senza alcun dubbio, ancor di più dopo il difficile periodo che Clizia e Paolo hanno vissuto a causa del Covid. La Incorvaia lo aveva avuto durante la gravidanza e persino il piccolo Gabriele lo aveva contratto a poche settimane di vita, preoccupando non poco i genitori e gli affetti più cari. Poi l’influencer era stata di nuovo male a inizio luglio, costretta alla lontananza dai figli. Adesso un altro tassello importante si è aggiunto alla storia di questa dolce e giovane famiglia, in attesa di organizzare le nozze che – secondo le ultime indiscrezioni – potrebbero celebrarsi già a settembre.