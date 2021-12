Clizia Incorvaia incinta con il Covid: “È un momento duro”

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: svelano il passo importante su Instagram. La loro storia d’amore

È un momento particolarmente difficile per Clizia Incorvaia. L’ex gieffina è attualmente incinta del suo secondo figlio, frutto dell’amore con Paolo Ciavarro. A pochi mesi dal parto è però risultata positiva al Covid. Una preoccupazione grande per lei, che ora teme per la sua salute, per quella del suo bebè e per quella di sua figlia Nina. A sostenerla c’è il grande amore della sua vita, che sta dimostrando grande forza.

Clizia Incorvaia positiva al Covid: l’annuncio preoccupato su IG

Solo pochi giorni fa, Clizia Incorvaia aveva raccontato ai suoi fan di aver scoperto che la figlia Nina, nata circa sei anni fa dal suo matrimonio con Francesco Sarcina, aveva contratto il Covid. Si era dimostrata estremamente preoccupata, soprattutto per la sua gravidanza e poiché temeva di non poter fare la seconda dose del vaccino, che avrebbe avuto fra pochi giorni.

Tutte le sue paure, purtroppo, si sono poi trasformate in realtà. Dopo essersi sottoposta al tampone di controllo, ha scoperto di aver preso anche lei il Covid. Lo ha annunciato su Instagram, pubblicando una foto che la ritrae insieme a Paolo Ciavarro:

Ragazzi ho il Covid (non potrò fare la seconda dose di vaccino il 23 dicembre). È un momento duro, difficilissimo.

Un momento difficilissimo, ha quindi ammesso, in cui si sente estremamente fragile. Per questo, ha chiesto a tutti i suoi sostenitori e a tutti i suoi conoscenti di non contattarla se non per inviarle messaggi positivi, motivazionali e di sostegno.

Clizia Incorvaia: le parole d’amore per Paolo Ciavarro

A sostenerla con una forza straordinaria dettata dall’amore, Paolo Ciavarro, che ha conosciuto durante la sua partecipazione alla quarta edizione del Grande Fratello Vip. I due si sono innamorati nella Casa più spiata d’Italia e non si sono più lasciati.

Voglio pensare – ha affermato Clizia – di essere fortunata poiché ho accanto un uomo speciale con due attributi così che si sta occupando di noi tutti (la cucciola sta ok). Accudendoci in tutto, curandoci, sostenendo questo momento di stress immenso poiché inevitabilmente il pensiero va al futuro nascituro “Bebè”.

Parole dolcissime, che ancora una volta mettono in luce il forte sentimento che li lega. Uniti, supereranno anche questo momento estremamente complicato per poter gioire, a breve, per la nascita del loro bambino.