Clizia Incorvaia e la preoccupazione per sua figlia: il racconto su Instagram

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: svelano il passo importante su Instagram. La loro storia d’amore

Dopo un periodo che sembrava essere solo pieno di belle notizie e giorni sereni, arrivano ore delicate e piene di preoccupazione per Clizia Incorvaia. L’influencer ha deciso di raccontarne i motivi su Instagram alla sua “famiglia virtuale”, come lei stessa l’ha definita, e ha approfittato per aggiungere delle raccomandazioni molto sentite.

Clizia, la preoccupazione per sua figlia Nina

Clizia Incorvaia sta passando ore di grande preoccupazione per via di sua figlia Nina, risultata positiva al Covid. La bambina, di sei anni, è nata dalla relazione con il frontman de Le Vibrazioni, Francesco Sarcina, ormai un ricordo lontano per la bella Clizia. La modella, infatti, da due anni sta vivendo una bellissima storia d’amore con Paolo Ciavarro, conosciuto all’interno della casa del Grande Fratello Vip.

Famiglia virtuale è giusto informarvi, Nina ha il covid. Sto passando ore di sconforto poiché ho tre vite da proteggere: Nina, bebè e infine me

Clizia ha due vite da proteggere, oltre la sua: quella di sua figlia Nina, positiva al Covid, e quella del figlio che dovrebbe arrivare tra pochissimo. La Incorvaia, infatti, è incinta ed è quasi giunta al termine della sua seconda gravidanza. L’amore con Paolo Ciavarro è stato talmente travolgente che in poco tempo, i due hanno deciso di allargare la famiglia.

“Il 23 dovrei fare la seconda dose di vaccino, spero di essere negativa per poterlo fare (a giugno sono rimasta incinta e non ho potuto fare il vaccino, non perché fossi contraria)”, ci ha tenuto a spiegare nel post pubblicato su Instagram. L’attesa, dunque, sarà ancora per qualche giorno e poi (si spera) la famiglia Incorvaia-Ciavarro potrà tornare a tirare un grande sospiro di sollievo, sia per la piccola Nina, sia per il bambino ancora in grembo e per Clizia stessa.

Infine, per concludere il suo racconto, la Incorvaia ci ha tenuto a diffondere un messaggio importante sull’attenzione da dare al vaccino, alla prevenzione e ai tamponi da effettuare, Evitare insomma una certa superficialità, rivolgendosi in particolar modo alle mamme.

Clizia e Paolo: un amore sbocciato al GF Vip

Per qualcuno sembrava essere una storia destinata a finire subito, quella tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. Un amore sbocciato all’interno della casa del Grande Fratello Vip, nel 2020, che ha fatto tanto chiacchierare, un po’ per la differenza di età tra i due (lei 41, lui 30) e un po’ sicuramente per via della situazione dalla quale Clizia era appena uscita: il matrimonio con Francesco Sarcina finito male per un presunto flirt della Incorvaia con Riccardo Scamarcio, testimone di nozze e migliore amico dello sposo.

Contro ogni aspettativa, invece, Paolo e Clizia sono più innamorati che mai e aspettano il loro primo bambino, in attesa anche che il brutto periodo pieno di preoccupazione passi in fretta.