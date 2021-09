Clizia Incorvaia incinta, con Paolo Ciavarro svela il sesso del bambino

La storia tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro è nata sotto gli occhi dei telespettatori italiani. Dopo essersi conosciuti e innamorati al Grande Fratello Vip 4, i due hanno condiviso tutti i momenti più importanti della loro vita con i fan più affezionati. E ora che stanno per diventare genitori non possono nascondere la loro gioia. Al settimo cielo, hanno svelato attraverso i loro profili social il sesso del bambino che nascerà nei prossimi mesi.

Una storia romanticissima, quella tra Clizia e Paolo. Lei, ex di Francesco Sarcina e già mamma di Nina, lui, figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro, si sono incontrati durante la quarta edizione del GF Vip e, contro ogni pronostico del pubblico più pessimista, non si sono più lasciati.

Il loro è un amore profondissimo e, insieme, hanno anche deciso di mettere su famiglia: Clizia, 40 anni, è infatti incinta. Una notizia che ha reso felici non solo i familiari della coppia, entusiasti del nuovo arrivo, ma anche i fan, che hanno immediatamente mostrato il loro sostegno e la loro gioia. E, ora, i due hanno deciso di rivelare proprio sui social il sesso del nascituro.

Lo hanno fatto su Instagram, dove la Incorvaia ha condiviso una dolcissima foto in cui mostra il pancione. Ad abbracciarla e baciarla, il suo Paolo Ciavarro. E il colore azzurro dei loro abiti lascia poco spazio a dubbi. Poi, utilizzando anche il dialetto siciliano, l’influencer ha affermato:

It’s a boy. Masculo è! Bebè, mamma e papà non potrebbero essere più felici e il nostro mondo si tinge magicamente di azzurro.

Paolo, felicissimo, ha risposto al post con poche tenerissime parole: “Amori miei’. Clizia, così, dopo aver avuto già una bambina dalla sua precedente relazione con il cantante Francesco Sarcina, la piccola Nina, sta per diventare mamma di un maschietto. Ciavarro, invece, grazie all’ex gieffina, sta per diventare padre per la prima volta.

Ora che hanno svelato il sesso del loro bambino, la cui nascita è prevista all’inizio del 2022, e aver fatto il pieno di auguri da parte di fan e colleghi, un’altra curiosità si fa strada. Quale sarà il nome che Paolo e Clizia sceglieranno per il loro bebè?