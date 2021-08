editato in: da

I pancioni Vip del 2021

Clizia Incorvaia è incinta: Paolo Ciavarro diventerà papà. Ad annunciarlo è stata proprio la coppia in una lunga intervista a Gente in cui ha raccontato il periodo felice che sta vivendo. Un amore, quello fra Clizia e Paolo, nato al GF Vip e continuato anche lontano dai riflettori.

Quando la Incorvaia entrò nella Casa di Cinecittà aveva da poco scritto la parola “fine” al suo matrimonio con Francesco Sarcina, leader delle Vibrazioni e padre di sua figlia Nina. Il divorzio era finito al centro dei gossip per via delle accuse di Sarcina che aveva raccontato di un bacio fra Clizia e il suo migliore amico, Riccardo Scamarcio.

Poi l’incontro con Paolo, figlio di Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi, e l’amore nato nella Casa di Cinecittà, di fronte alle telecamere. Innamoratissimi e felici, Paolo e Clizia avevano confessato più volte di voler rendere ancora più solida e importante la loro relazione, parlando di matrimonio e figli. Ora la bella notizia con l’influencer che ha confidato sulle pagine di Gente di essere al quarto mese di gravidanza. “Tra fine febbraio e inizio marzo partorirò – ha svelato -. Ora sto bene, ma all’inizio è stata dura. Ero debole, stavo sempre a letto e quando mi alzavo avvertivo la nausee, mal di testa, senso di spossatezza, quasi vertigini. Paolo è stato stupendo, un complice perfetto, sempre accanto a me. Ora sto meglio, ho ripreso energia”.

Il primogenito della coppia arriverà in coincidenza con il secondo anniversario. “L’8 febbraio festeggeremo il nostro secondo anniversario e dopo poco diventeremo genitori – ha raccontato -. Desideravamo da tempo un figlio, a dire il vero è stato uno dei primi argomenti che abbiamo affrontato, ancora prima ci mettessimo insieme”. Al settimo cielo Paolo Ciavarro che diventerà papà per la prima volta. L’attore e conduttore è ansioso di stringere fra le braccia il figlio e spera che sia un maschietto. “Spero sia maschio per non far sparire il mio cognome – ha confessato -. Sogno di trasferirgli le mie passioni sportive e di accompagnarlo sui campi di calcio, come mio padre Massimo, ha sempre fatto con me. Stando ai nostri calcoli, l’abbiamo concepito a Lampedusa, l’isola del cuore per noi”.