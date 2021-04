Clizia Incorvaia, la dedica a Paolo Ciavarro: “Più di un anno d’amore”

editato in: da

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: svelano il passo importante su Instagram. La loro storia d’amore

Poco più di un anno fa, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si lasciavano andare al loro primo, romantico bacio a favor di telecamera – erano entrambi inquilini della Casa del Grande Fratello Vip. Ora festeggiano un dolcissimo anniversario, e pensano insieme ad un roseo futuro.

Clizia Incorvaia ha voluto ricordare le splendide emozioni provate con quel bacio che lasciava presagire un grande amore, pubblicando su Instagram una tenera dedica per il suo compagno: “Aspetterò domani, pronta a festeggiare più di un anno d’amore insieme” – ha scritto l’influencer, spiegando poi tra le sue storie il motivo per cui ha voluto attendere il giorno seguente per celebrare la ricorrenza – “Dato che il primo bacio è scattato alle 2:40 del mattino, era già il 9”.

Ma Clizia e Paolo hanno voluto regalare una bellissima sorpresa ai loro fan, proprio in occasione del loro grande giorno. In un’intervista rilasciata al settimanale Gente, hanno aperto finalmente le porte della loro casa nel cuore di Roma, un delizioso nido d’amore dove solo qualche settimana fa hanno iniziato a convivere. La Incorvaia aveva infatti deciso di compiere questo importante passo, lasciando la sua abitazione milanese che l’ha accolta per così tanto tempo. L’urgenza di riunirsi al suo compagno è stata più forte di ogni altra considerazione di tipo pratico.

“Insieme guardiamo avanti, nella stessa direzione. Con questa casa abbiamo gettato le fondamenta per costruire una famiglia” – ha spiegato Paolo Ciavarro al magazine, rivelando un dettaglio davvero interessante: lui e Clizia hanno scelto di proposito un appartamento che avesse due camere da letto, per coronare quello che è il loro desiderio più grande. “Prima o poi ci piacerebbe un bimbo, un piccolo sogno da sommare a un grande sogno. Non ci siamo ancora messi all’opera, ma prima o poi…” – ha confidato la Incorvaia.

E pensare che, un anno fa, in moltissimi credevano che il loro fosse solamente un flirt di poca importanza, nato in un contesto dove emozioni e sentimenti vengono spesso amplificati. All’interno della Casa del GF Vip sono infatti nate diverse storie d’amore, molte delle quali si sono però spente dopo breve tempo. Altre, tuttavia, hanno superato la prova del tempo: e quella di Clizia e Paolo sembrerebbe essere proprio destinata a durare.

All’epoca, la Incorvaia era reduce da una turbolenta storia con Francesco Sarcina, da cui ha avuto sua figlia Nina. L’incontro con Paolo ha riportato la serenità all’orizzonte, e oggi è proprio lei a dichiarare quanto il suo compagno sia stato fondamentale: “Il nostro amore per me ha significato una rinascita. Vivere insieme è un bellissimo traguardo. Un passo importante che abbiamo desiderato e ponderato con testa e cuore, per poter scrivere ogni giorno, uno al fianco dell’altro, la più bella storia d’amore mai raccontata”.